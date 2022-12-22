США ввели санкции против ЧВК "Вагнер": о каких ограничениях идет речь

Неофициальному военному подразделению закрыт доступ к американским военным технологиям.

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Американский президент Джо Байден ввел санкции против "группы Вагнера" — неофициального военного подразделения, которое принимает участие в наземных операциях РФ в Сирии и Африке, а также в войне с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Теперь ЧВК "Вагнер" закрыт доступ к американским военным технологиям.

Санкции коснулись экспорта технологий, созданных в любой точке мира с привлечением американского оборудования. Таким образом США рассчитывают отрезать военизированную группировку от передовой военной техники и снизить ее боеспособность.

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине. Министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", — заявил замглавы Министерства торговли США Алан Эстевес, объясняя нововведенные ограничения.

По его словам, таким образом Америка посылает четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся "принять эстафетную палочку жестокости" от ВС РФ, о том, что Министерство торговли без колебаний готово выступить и против них.

Напомним, несколько дней назад глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приехал в одну их российских колоний строгого режима, чтобы завербовать заключенных на войну в Украине. Он прилетел в колонию на вертолете, после чего всех заключенных собрали на стадионе перед начальством.

Также в ноябре 2022 года телеканал Bloomberg также сообщал о том, что США могут признать "группу Вагнера" террористической организацией. Журналисты утверждают, что подобные меры могли бы убавить влияние вагнеровцев на территории Украины и в африканских государствах.

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