Санкції проти РФ досягли "найбільшої межі" — єврокомісар

За словами єврокомісара Віргініюса Сінкевічюса, в ЄС уже не зможуть нічого вигадати з новими санкціями проти Росії. Натомість Європа й надалі рухатиметься до своєї енергетичної незалежності від Москви і стежитиме за тим, щоб Кремль не обходив введених обмежень.

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Санкції Євросоюзу проти режиму Кремля досягли своєї "найбільшої межі" і зараз найголовніше — це їхня реалізація. Про це повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкевічюс виданню LRT.

За словами політика, до останнього дев'ятого пакету обмежень не входять нові галузі російської економіки чи енергетики. Натомість пакет акцентує увагу на деталях та уточнює їх.

"Я давно сказав, що санкції досягли своєї межі, і в цих санкціях не може бути нововведень. Я не бачу областей, де ці санкції мають бути додатковими, чимось новим. Якщо реально подивитися на ці ключові області, коли йдеться про російську економіку, ця петля досить туга. І вона продовжує просуватися вперед у тому, що стосується залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв", — заявив Сінкевічюс.

За словами європейського чиновника, виконано найважливішу роботу з просування до енергонезалежності від Росії — ЄС вдалося значно скоротити імпорт російського газу з 40 до 9 відсотків. На цьому тлі Брюсселю зараз необхідно забезпечити виконання вже введених санкцій та не допустити їх можливого обходу.

"Мабуть, найголовніше зараз — реалізувати те, що вже прийнято, домогтися того, щоб це було реалізовано. Щоб Росія не оминала санкції через інші сусідні держави, а це матиме найбільший тиск на Росію", — наголосив Сінкевічюс.

Що входить до дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомляє пресслужба Європейської Ради, ЄС додав ще близько 200 фізичних та юридичних осіб до списку тих, чиї активи заморожені. До цього числа входять Збройні сили Росії, а також окремі офіцери та підприємства оборонної промисловості, депутати Державної Думи та Ради Федерації, міністри, нелегальні російські маріонетки на окупованих територіях України та політичні партії.

Крім того, до цього списку входять ключові особи, причетні до ракетних ударів Росії по цивільному населенню, викрадення українських дітей та вивезення їх до РФ, а також крадіжки української сільгосппродукції.

Зокрема, як повідомляв Фокус, за інформацією видання EUobserver, ЄС включить до дев'ятого пакету санкцій обмеження проти російського бізнесмена Юрія Ковальчука, його дружини Тетяни Ковальчук та ще трьох членів його родини. Санкції також торкнуться "Національної медіа групи", яку контролює Ковальчук.

Пакет також запроваджує нові обмеження експорту технологій, які можуть допомогти підвищити військовий потенціал Росії. Так, в обмеження входять двигуни безпілотників, маскувальне обладнання, додаткове хімічне та біологічне обладнання, засоби для боротьби із заворушеннями та додаткові електронні компоненти, що використовуються у російських військових системах на полі бою.

Нагадаємо, 9 грудня США ввели санкції проти чиновників з адміністрації президента РФ та членів ЦВК РФ. Санкції приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що західні країни наблизили Європу до "грані конфронтації", через що "може спалахнути весь світ".