Санкции против РФ достигли "потолка" — еврокомиссар

По словам еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, в ЕС уже не смогут ничего придумать с новыми санкциями против России. Вместо этого Европа будет и дальше двигаться к своей энергетической независимости от Москвы и следить за тем, чтобы Кремль не обходил введенные ограничения.

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Санкции Евросоюза против режима Кремля достигли своего "потолка" и сейчас самое главное — это их реализация. Об этом сообщил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс изданию LRT.

По словам политика, в последний девятый пакет ограничений не входят новые отрасли российской экономики или энергетики. Вместо этого пакет акцентирует внимание на деталях и уточняет их.

"Я давно сказал, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть нововведений. Я не вижу областей, где эти санкции должны быть дополнительными, чем-то новым. Если реально посмотреть на эти ключевые области, когда речь идет о российской экономике, то эта петля довольно тугая. И она продолжает продвигаться вперед в том, что касается зависимости Евросоюза от российских энергоносителей", — заявил Синкявичюс.

По словам европейского чиновника, проделана важнейшая работа по продвижению к энергонезависимости от России — ЕС удалось значительно сократить импорт российского газа с 40 до 9 процентов. На этом фоне Брюсселю сейчас необходимо обеспечить выполнение уже введенных санкций и не допустить их возможного обхода.

"Пожалуй, самое главное сейчас — реализовать то, что уже принято, добиться того, чтобы это было реализовано. Чтобы Россия не обходила санкции через другие соседние государства, а это будет иметь наибольшее давление на Россию", — подчеркнул Синкявичюс.

Что входит в девятый пакет санкций ЕС против России?

Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, ЕС добавил еще около 200 физических и юридических лиц в список тех, чьи активы заморожены. В это число входят Вооруженные Силы России, а также отдельные офицеры и предприятия оборонной промышленности, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, министры, нелегальные российские марионетки на оккупированных территориях Украины и политические партии.

Кроме того, в этот список входят ключевые лица, причастные к ракетным ударам России по гражданскому населению, похищению украинских детей и вывозу их в РФ, а также краже украинской сельхозпродукции.

В частности, как сообщал Фокус, по информации издания EUobserver, ЕС включит в девятый пакет санкций ограничения против российского бизнесмена Юрия Ковальчука, его супруги Татьяны Ковальчук и еще трех членов его семьи. Санкции также коснутся "Национальной медиа группы", контролируемой Ковальчуком.

Пакет также вводит новые ограничения на экспорт технологий, которые могут помочь повысить военный потенциал России. Так, в ограничения входят двигатели беспилотников, маскировочное оборудование, дополнительное химическое и/или биологическое оборудование, средства для борьбы с беспорядками и дополнительные электронные компоненты, которые используются в российских военных системах на поле боя.

Напомним, 9 декабря США ввели санкции против чиновников из администрации президента РФ и членов ЦИК РФ. Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией и Дню прав человека.

Ранее сообщалось, что 15 декабря постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что западные страны приблизили Европу к "грани конфронтации", из-за чего "может полыхнуть весь мир".