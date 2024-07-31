За військову допомогу Україні Чехія отримає 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини

На заміну радянській техніці мають прийти танки Leopard у версіях 2A4 і 2A8, після 2030 року їх у чеській армії може бути до 122.

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Чехія отримає в подарунок від Німеччини ще 15 танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4. Про це пише чеське видання Ceske Noviny.

Так, Міністерство оборони Німеччини підписало документ про передачу військової техніки сьогодні. Танки є другою компенсацією чеських поставок військової техніки в Україну.

Німеччина також передала Чехії 14 танків Leopard 2A4 і одну евакуаційну машину в 2022 і 2023 роках на підтримку України.

"Модернізація нашої танкової армії триває. Ми замінюємо конструктивно кращу радянську техніку на нові, сучасні машини, здатні витримати нинішнє поле бою. Це важливий ривок для наших танкістів. Також хочу подякувати німецькій стороні за те, що здатні оцінити нашу допомогу таким чином Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією", – сказала про подарунок міністерка оборони Яна Чернохова.

На заміну радянській техніці мають прийти танки Leopard у версіях 2A4 і 2A8, після 2030 року їх у чеській армії може бути до 122.

Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що до кінця 2024 року Чехія, у межах своєї ініціативи, надасть Україні приблизно 500 тисяч великокаліберних боєприпасів. Поставки триватимуть найближчими місяцями до кінця 2024 року, повідомив прем'єр Петр Фіала. Участь у цій ініціативі беруть 15 країн.