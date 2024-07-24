Чехія надасть Україні півмільйона снарядів: стало відомо, коли надійдуть боєприпаси

Поставки триватимуть найближчими місяцями до кінця 2024 року, повідомив прем'єр Петр Фіала. Участь у цій ініціативі беруть 15 країн.

Related video

До кінця поточного року Чехія, у межах своєї ініціативи, надасть Україні приблизно 500 тисяч великокаліберних боєприпасів. Про це "Укрінформу" заявив чеський прем'єр Петр Фіала.

За словами посадовця, поставки триватимуть прогнозованими темпами в найближчі місяці.

"До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм", — заявив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що перша поставка десятків тисяч 155-мм боєприпасів відбулася червні, як і було обіцяно.

Президент Чехії Петр Павел та прем'єр Петр Фіала Фото: Úřad vlády ČR

Безпосередню участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів беруть 15 країн, повідомив він, наголосивши, що Прага докладає максимум зусиль, щоб до цієї справи приєдналися інші держави, а її учасники продовжили свою підтримку й наступного року.

При цьому Фіала запевнив, що паралельно з цією ініціативою Чехія вже постачає Україні щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.

Снаряди для України

Перші заяви про можливість закупівлі мільйонної партії снарядів для України з'явилась у лютому 2024 року. Президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов постачальників у третіх країнах, які погодились їх продати. Після цього партнери почали збирати гроші на закупівлю й квітні Петр Фіала наголосив, що гроші на ці цілі надали понад 20 країн.

20 березня міністр закордонних справ Чехії заявив, що готова перша партія з 300 тис. снарядів. Однак їх постачання відклали на червень. Політик пояснив, що так сталося через низку причин, серед яких зростання цін на зброю та проблеми з якістю.