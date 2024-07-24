Чехия предоставит Украине полмиллиона снарядов: стало известно, когда поступят боеприпасы

Поставки будут продолжаться в ближайшие месяцы до конца 2024 года, сообщил премьер Петр Фиала. Участие в этой инициативе принимают 15 стран.

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До конца текущего года Чехия, в рамках своей инициативы, предоставит Украине примерно 500 тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Об этом "Укринформу" заявил чешский премьер Петр Фиала.

По словам чиновника, поставки будут продолжаться прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы.

"До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм", — заявил премьер-министр.

Он отметил, что первая поставка десятков тысяч 155-мм боеприпасов состоялась июне, как и было обещано.

Президент Чехии Петр Павел и премьер Петр Фиала Фото: Úřad vlády ČR

Непосредственное участие в чешской инициативе по боеприпасам принимают 15 стран, сообщил он, подчеркнув, что Прага прилагает максимум усилий, чтобы к этому делу присоединились другие государства, а ее участники продолжили свою поддержку и в следующем году.

При этом Фиала заверил, что параллельно с этой инициативой Чехия уже поставляет Украине ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов.

Снаряды для Украины

Первые заявления о возможности закупки миллионной партии снарядов для Украины появилась в феврале 2024 года. Президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел поставщиков в третьих странах, которые согласились их продать. После этого партнеры начали собирать деньги на закупку и в апреле Петр Фиала отметил, что деньги на эти цели предоставили более 20 стран.

20 марта министр иностранных дел Чехии заявил, что готова первая партия из 300 тыс. снарядов. Однако их поставки отложили на июнь. Политик объяснил, что так произошло по ряду причин, среди которых рост цен на оружие и проблемы с качеством.