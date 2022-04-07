Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт енергоресурсів із РФ

У Євросоюзі говорять про неможливість повної заміни російського газу, але ухвалюють резолюцію про відмову від використання газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

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Європарламент закликав Раду Євросоюзу запровадити додаткові санкції проти Росії за розв'язання війни з Україною. Про це йдеться у тексті резолюції, прийнятої на пленарному засіданні у Страсбурзі.

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Депутати закликають негайно запровадити повне ембарго на імпорт нафти, вугілля, газу та ядерного палива з Росії. Рішення має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС та відмовою від використання газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

За резолюцію проголосувало 513 євродепутатів. Не підтримали її 22 парламентарі, ще 19 — утрималися.

[ + – ] Повне ембарго на імпорт викликало суперечки у євродепутатів

За інформацією кореспондентів DW, повне ембарго на імпорт викликало суперечки. У першій редакції проєкту резолюції щодо ембарго додавали пропозицію "настільки швидко, наскільки можливо", але до нього подали три поправки. У Євросоюзі наголошують, що повністю замінити російський газ не вдасться.

Європарламент згадав різанину у Бучі

DW зазначило, що окрему увагу депутати приділили різанині в Бучі. Чиновники висловили обурення та обурення через звірства ЗС РФ, у тому числі зґвалтування та позасудові страти, насильницьке переміщення мирних жителів, мародерство, напади на лікарні, школи, притулки та автомобілі швидкої допомоги.

[ + – ] Винних у воєнних злочинах у Бучі треба покарати, заявили європарламентарі

Євродепутати заявили про необхідність притягти до відповідальності високопосадовців та офіцерів, винних у воєнних злочинах.

Також депутати підтримують відключення всіх російських банків від платіжної системи SWIFT. Всім судам під прапором РФ або зареєстрованими там, треба заборонити захід у порти та територіальні води Євросоюзу.

Резолюція містить заклик до лідерів ЄС виключити Росію з "Великої двадцятки", Ради ООН з прав людини, Інтерполу, Світової організації торгівлі та ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель 3 квітня повідомив про подальші санкції проти РФ після масового вбивства людей у Бучі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 23 березня говорив, що заборона на імпорт енергоносіїв із РФ викличе економічну рецесію у Німеччині та інших країнах ЄС.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському союзу запровадити санкції проти всіх депутатів партії "Єдина Росія".