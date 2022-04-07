Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт енергоресурсів із РФ
У Євросоюзі говорять про неможливість повної заміни російського газу, але ухвалюють резолюцію про відмову від використання газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
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Європарламент закликав Раду Євросоюзу запровадити додаткові санкції проти Росії за розв'язання війни з Україною. Про це йдеться у тексті резолюції, прийнятої на пленарному засіданні у Страсбурзі.
Депутати закликають негайно запровадити повне ембарго на імпорт нафти, вугілля, газу та ядерного палива з Росії. Рішення має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС та відмовою від використання газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
За резолюцію проголосувало 513 євродепутатів. Не підтримали її 22 парламентарі, ще 19 — утрималися.
За інформацією кореспондентів DW, повне ембарго на імпорт викликало суперечки. У першій редакції проєкту резолюції щодо ембарго додавали пропозицію "настільки швидко, наскільки можливо", але до нього подали три поправки. У Євросоюзі наголошують, що повністю замінити російський газ не вдасться.
Європарламент згадав різанину у Бучі
DW зазначило, що окрему увагу депутати приділили різанині в Бучі. Чиновники висловили обурення та обурення через звірства ЗС РФ, у тому числі зґвалтування та позасудові страти, насильницьке переміщення мирних жителів, мародерство, напади на лікарні, школи, притулки та автомобілі швидкої допомоги.
Євродепутати заявили про необхідність притягти до відповідальності високопосадовців та офіцерів, винних у воєнних злочинах.
Також депутати підтримують відключення всіх російських банків від платіжної системи SWIFT. Всім судам під прапором РФ або зареєстрованими там, треба заборонити захід у порти та територіальні води Євросоюзу.
Резолюція містить заклик до лідерів ЄС виключити Росію з "Великої двадцятки", Ради ООН з прав людини, Інтерполу, Світової організації торгівлі та ЮНЕСКО.
Нагадаємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель 3 квітня повідомив про подальші санкції проти РФ після масового вбивства людей у Бучі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 23 березня говорив, що заборона на імпорт енергоносіїв із РФ викличе економічну рецесію у Німеччині та інших країнах ЄС.
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському союзу запровадити санкції проти всіх депутатів партії "Єдина Росія".