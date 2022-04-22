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Понад 750 іноземних компаній пішли з Росії

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компанії, бренди, пішли з Росії

Після російського вторгнення в Україну понад 750 міжнародних компаній згорнули діяльність в РФ. Але є ті, хто продовжує працювати на території країни-агресора.

З початку повномасштабної війни в Україні Єльська школа менеджменту відслідковувала реакцію на події 1 тис. іноземних компаній на території Росії. 22 квітня вони подали звіт, згідно з яким за цей час понад 750 підприємств добровільно згорнули свою діяльність у країні-агресорі або звели її до мінімального рівня.

Уперше цей список школа менеджменту опублікувала 28 лютого, і тоді до нього входило лише кілька десятків компаній.

"Спочатку це був простий графік "вийшов" або "залишився", тепер наш список компаній складається з п'яти категорій, що оцінюються за шкільною шкалою від A до F за повноту виходу", — уточнюється на сайті.

Так, у категорії А, що означає повний відхід із Росії або повний розрив бізнес-зв'язків, сьогодні значиться 298 компаній. Серед них популярний сервіс пошуку тимчасового житла Airbnb, естонський транспортний сервіс Bolt, американська інтернет-компанія eBay та багато інших.

Категорія В означає тимчасове згортання бізнесу в Росії, проте компанії залишають для себе можливості повернення в країну. Тут зазначаються 362 компанії.

У єльському списку також знаходяться 110 бізнес-підприємств, що скоротили кількість важливих операцій в РФ, і 140 компаній, що продовжують діяльність у Росії, але зупинили інвестиції та фінансування розвитку.

У категорії D, що означає компанії, які продовжують свій бізнес без змін, зазначено 191 компанію. Серед них:

  • сільськогосподарський банк Китаю (Agricultural Bank of China) — один із найбільших банків КНР і взагалі у світі;
  • сербська авіакомпанія Air Serbia, що продовжує літати в РФ;
  • китайський холдинг Alibaba (інтернет-комерція);
  • Alpina Žiri — компанія зі Словенії (входить до Євросоюзу), що виробляє взуття;
  • французькі супермаркети Ашан.

Нагадаємо, виробник цигарок Davidoff і West передав бізнес в РФ інвесторам. Сума угоди не називається.

Раніше Фокус повідомляв, що своїх співробітників із Росії виводить британська енергетична компанія Shell.