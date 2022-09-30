Обвал на 70% и закрытие заводов: российский автопром откатился на 50 лет назад

На данный момент в России легковые авто выпускают только на трех предприятиях. Несмотря на увеличение объемов производства машин "АвтоВАЗом", темпы падения отрасли остаются очень высокими.

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Российский автопром продолжает демонстрировать впечатляющие темпы падения. За август оно составило почти 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За прошлый месяц российские автопредприятия выпустили 24,7 тыс. легковых машин против около 80 тысяч в августе 2021 года. Вместе с тем, по сравнению с июлем отмечен рост на 27,3%.

Увеличение объемов автопроизводства произошло в основном за счет выпуска на ВАЗе "упрощенных" моделей Lada без ABS и подушек безопасности. Помимо завода в Тольятти, в РФ в условиях санкций работают еще лишь два предприятия – ульяновский УАЗ и Haval в Тульской области.

Всего с начала года в России выпущено 325 тыс. легковых авто – на 64,6% меньше, чем годом ранее. Примерно такими были объемы производства в РСФСР в 70-х годах и даже в 90-х российский автопром чувствовал себя лучше.

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В сегменте коммерческой техники падение меньше – 18,6% (91,7 тыс. авто). Также отмечается уменьшение на 23,1% (до 163 тыс. штук) объемов выпуска двигателей внутреннего сгорания.

Кардинальное улучшение ситуации пока не прогнозируется. Мировые автопроизводители продолжают покидать Россию. Недавно об окончательном закрытии своего российского завода объявила Toyota, а Mazda планирует выйти из совместного предприятия с Sollers. Кроме того, недавно о скором прекращении производства в РФ объявила компания Isuzu.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" массово сокращает персонал и уволил уже 2000 рабочих с одного из ключевых своих заводов.

Также мы писали, что в России выпустили клон Rolls-Royce, который оказался почти вдвое дороже оригинальной модели.