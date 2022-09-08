Уволено 2000 человек: "АвтоВАЗ" массово сокращает рабочих

Ижевский завод "АвтоВАЗ" не будет выпускать машины в ближайшем будущем. Всего за месяц его штат сократился с 3,3 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников.

На предприятии "АвтоВАЗ" в Ижевске за август уволили 60% персонала – около 2000 человек. Об этом заявил руководитель компании Максим Соколов в интервью, сообщает сайт Autonews.

По его словам, рабочим предложили альтернативу – увольнение или перевод завод ВАЗ в Тольятти. При сокращении было выплачено выходное пособие в размере 5-7 месячных зарплат.

[ + – ] В Ижевске планируют выпускать электромобиль Lada Largus, но пока даже его прототип не готов Фото: АВТОВАЗ

Таким образом всего за месяц штат завода в Ижевске уменьшился с 3,3 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников. Столь радикальное сокращение персонала обусловлено тем, что в ближайшее время сборка автомобилей там осуществляться не будет.

Дело в том, что в Ижевске выпускали Lada Vesta, а недавно руководство "АвтоВАЗа" приняло решение перенести производство модели на головное предприятие в Тольятти. Впрочем, было заявлено, конвейер запустят не раньше весны 2023 года.

Важно

Назад в 80-е: новые УАЗы получили устаревшие двигатели стандарта Евро-0

В Ижевске же планируют оставить только штамповку металлических деталей для Lada и производство некоторых пластиковых запчастей. В перспективе на предприятии обещают запустить в производство электромобиль Lada Largus, однако Максим Соколов заявил, что до конца года презентуют только прототип модели. К тому же, сообщается, что она не будет массовой.

Информация о массовых сокращениях на ижевском заводе циркулировала давно. Ранее коллектив предприятия даже написал открытое письмо Владимиру Путину: рабочие пожаловались на руководство и попросили вмешаться, чтобы избежать массовых увольнений. Очевидно они не были услышаны.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" снял с производства единственный кроссовер Lada.