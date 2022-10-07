"Санкційні" ціни: кросовер Skoda Kodiaq у РФ продають за ціною Porsche Cayenne

Нові Skoda Kodiaq та Karoq у РФ удвічі дорожчі, ніж в Україні. Кросовери стали дефіцитом, адже їхні запаси на складах російських дилерів фактично добігли кінця.

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Ціни на авто у Росії продовжують шокувати. Деякі моделі на російському ринку в 2-3 рази дорожчі, ніж в інших країнах. Наприклад, сімейний кросовер Skoda Kodiaq там коштує 4,8 млн рублів або 80 000 доларів — на рівні Porsche Cayenne та BMW X5. Про це повідомляє rg.ru.

За такою ціною Skoda Kodiaq 2022 продають в одному із московських автосалонів. Причому за ці гроші пропонують авто у початковій версії Ambition і з 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Оснащення включає двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, датчики світла та дощу. Для порівняння: купити Skoda Kodiaq в Україні у такій самій версії можна за $39 200.

[ + – ] Ціна Skoda у РФ за 2022 рік зросла вдвічі Фото: rg.ru

Інші моделі Skoda також відчутно подорожчали. Так, кросовер Skoda Karoq з 1,4-літровим 150-сильним турбомотором і на передньому приводі коштує 56 200 доларів (3,4 млн рублів) тоді, як в Україні — $28 300. А базова Skoda Octavia 2022 з 1,6-літровим 110-сильним двигуном оцінена в $46 300.

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В автосалоні пояснюють високі ціни дефіцитом авто — цих Skoda на складах залишилися одиниці. Російський завод концерну Volkswagen припинив роботу і закрився, а імпорт в умовах санкцій неможливий.

Це не єдиний подібний випадок. Наприклад, нова Kia Sportage 2022 у Росії втричі дорожча, ніж в Україні.

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