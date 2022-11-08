В Украине продолжают расти продажи электромобилей: ТОП-5 самых популярных моделей

Украинцы покупают все больше электромобилей во время войны. Даже веерные отключения электроэнергии не снизили спрос на "зеленые" модели.

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Спрос на электромобили в Украине в 2022 году превысил все ожидания, даже несмотря на войну. И он продолжает расти: за октябрь украинцы приобрели 1614 электромобилей, что на 2% больше, чем в сентябре и сразу на 73% превышает показатель октября 2021 года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

На популярность электромобилей не повлияли даже веерные отключения света после российских обстрелов. Впрочем, некоторые электрокары способны помочь при перебоях с электричеством.

[ + – ] Nissan Leaf остается лидером в сегменте электромобилей Фото: Nissan

В общей сложности украинцы купили 1556 легковых (308 новых и 1248 б/у) и 58 коммерческих (все подержанные) электрокаров. Лидером украинского рынка вот уже не один год остается Nissan Leaf – в октябре приобрели 268 авто. Однако к нему приблизился кроссовер Volkswagen ID.4.

Самые популярные электромобили в Украине за октябрь 2022 года:

Nissan Leaf – 268 проданных авто Volkswagen ID.4 – 227 Honda M-NV – 117 Tesla Model 3 – 115 Renault Zoe – 90

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В коммерческом сегменте лидирует Renault Kangoo Z.E. – он нашел 39 покупателей. Также на украинском рынке появились более доступные коммерческие электрокары из Германии.

Всего с начала года в Украине продано 10,5 тыс. электромобилей. Это в полтора раза больше, чем с января по октябрь 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизились продажи б/у авто и в лидеры рынка вышла новая модель.