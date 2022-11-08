В Україні продовжують рости продажі електромобілів: ТОП 5 найпопулярніших моделей

Українці купують більше електромобілів під час війни. Навіть віялові відключення електроенергії не знизили попит на "зелені" моделі.

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Попит на електромобілі в Україні 2022 року перевищив усі очікування, навіть незважаючи на війну. І він продовжує зростати: за жовтень українці придбали 1 614 електромобілів, що на 2% більше, ніж у вересні й одразу на 73% перевищує показник жовтня 2021 року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

На популярність електромобілів не вплинули навіть віялові відключення світла після російського обстрілу. Втім, деякі електрокари здатні допомогти під час перебоїв з електрикою.

[ + – ] Nissan Leaf залишається лідером у сегменті електромобілів Фото: Nissan

Загалом українці купили 1 556 легкових (308 нових та 1 248 вживаних) та 58 комерційних (усі підтримані) електрокарів. Лідером українського ринку ось уже не один рік залишається Nissan Leaf — у жовтні придбали 268 автомобілів. Однак до нього наблизився кросовер Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за жовтень 2022 року:

Nissan Leaf — 268 проданих авто. Volkswagen ID.4 — 227. Honda M-NV — 117. Tesla Model 3 — 115. Renault Zoe — 90.

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У комерційному сегменті лідирує Renault Kangoo ZE — він знайшов 39 покупців. Також на українському ринку з'явилися більш доступні комерційні електрокари з Німеччини.

Загалом із початку року в Україні продано 10,5 тис. електромобілів. Це в півтора рази більше, ніж із січня по жовтень 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився продаж уживаних авто і в лідери ринку вийшла нова модель.