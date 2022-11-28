Выдвижной пандус и 8 мест: Nissan показал практичное семейное авто за $20 000 (фото)
Минивэн Nissan Serena стал просторнее и получил современные опции. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.
В Японии представили новый Nissan Serena. Шестое поколение семейного минивэна поступает в продажу по цене от 2,7 миллиона иен ($20 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.
Минивэн Nissan Serena сохраняет угловатый дизайн с широкой решеткой радиатора и большим углом наклона передних стоек крыши. Среди особенностей модели – многоуровневые диодные фары и самое большое в классе лобовое стекло. Авто по размерам сопоставимо с предшественником, но стало просторнее.
Габариты Nissan Serena 2023:
- Длина – 4695 мм
- Ширина – 1715 мм
- Высота – 1870 мм
- Колесная база – 2870 мм
В салоне появился руль от Nissan Qashqai 2022, а на передней панели установлены два больших дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Часть кнопок сделали сенсорными.
Как и прежде, базовая версия является восьмиместной, а более дорогая — семиместной. Также предложен специальный вариант с местом для инвалидной коляски и выдвижным пандусом. Среди опций появились проекция на лобовое стекло, система полуавтономного вождения и сенсорное открытие двери багажника.
Базовый Nissan Serena 2023 будут оснащать 2,0-литровой 150-сильной бензиновой четверкой. Также предложат гибрид Serena e-Power с электромотором на 163 л. с. и 1,4-литровым 98-сильным бензиновым двигателем, выполняющим роль генератора. Доступны модификации с передним или полным приводом.
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