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Авто

Висувний пандус та 8 місць: Nissan показав практичне сімейне авто за $20 000 (фото)

Nissan Serena 2023, Nissan Serena, новий Nissan Serena, мінівен Nissan, гібрид Nissan
Фото: Nissan | Nissan Serena вирізняється незграбним дизайном

Мінівен Nissan Serena став просторішим і отримав сучасні опції. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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У Японії презентували новий Nissan Serena. Шосте покоління сімейного мінівену надходить у продаж за ціною від 2,7 мільйона єн ($20 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.

Nissan Serena 2023, Nissan Serena, новий Nissan Serena, мінівен Nissan, гібрид Nissan Fullscreen
Мінівен доступний у бензиновій та гібридній версіях
Фото: Nissan

Мінівен Nissan Serena зберігає незграбний дизайн з широкою решіткою радіатора і великим кутом нахилу передніх стійок даху. Серед особливостей моделі — багаторівневі діодні фари та найбільше у класі лобове скло. Автомобіль за розмірами можна порівняти з попередником, але стало просторіше.

Nissan Serena 2023, Nissan Serena, новий Nissan Serena, мінівен Nissan, гібрид Nissan Fullscreen
Кермове колесо запозичили у Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Габарити Nissan Serena 2023:

  • Довжина — 4695 мм
  • Ширина — 1715 мм
  • Висота — 1870 мм
  • Колісна база — 2870 мм
Nissan Serena 2023, Nissan Serena, новий Nissan Serena, мінівен Nissan, гібрид Nissan Fullscreen
Базова версія є восьмимісною
Фото: Nissan

У салоні з'явилося кермо від Nissan Qashqai 2022, а на передній панелі встановлені два великі дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрин мультимедіа. Частину кнопок зробили сенсорними.

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Як і раніше, базова версія є восьмимісною, а дорожча — семимісною. Також запропоновано спеціальний варіант з місцем для інвалідного візка та висувним пандусом. Серед опцій з'явилися проєкція на лобове скло, система напівавтономного руху та сенсорне відкриття дверей багажника.

Nissan Serena 2023, Nissan Serena, новий Nissan Serena, мінівен Nissan, гібрид Nissan Fullscreen
У лінійці є версія з висувним пандусом
Фото: Nissan

Базовий Nissan Serena 2023 оснащуватимуть 2,0-літровою 150-сильною бензиновою четвіркою. Також запропонують гібрид Serena e-Power із електромотором на 163 к. с. і 1,4-літровим 98-сильним бензиновим двигуном, що виконує роль генератора. Доступні модифікації з переднім чи повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Leaf третього покоління кардинально зміниться і стане кросовером.