Висувний пандус та 8 місць: Nissan показав практичне сімейне авто за $20 000 (фото)

Мінівен Nissan Serena став просторішим і отримав сучасні опції. Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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У Японії презентували новий Nissan Serena. Шосте покоління сімейного мінівену надходить у продаж за ціною від 2,7 мільйона єн ($20 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.

[ + – ] Мінівен доступний у бензиновій та гібридній версіях Фото: Nissan

Мінівен Nissan Serena зберігає незграбний дизайн з широкою решіткою радіатора і великим кутом нахилу передніх стійок даху. Серед особливостей моделі — багаторівневі діодні фари та найбільше у класі лобове скло. Автомобіль за розмірами можна порівняти з попередником, але стало просторіше.

[ + – ] Кермове колесо запозичили у Nissan Qashqai Фото: Nissan

Габарити Nissan Serena 2023:

Довжина — 4695 мм

Ширина — 1715 мм

Висота — 1870 мм

Колісна база — 2870 мм

[ + – ] Базова версія є восьмимісною Фото: Nissan

У салоні з'явилося кермо від Nissan Qashqai 2022, а на передній панелі встановлені два великі дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрин мультимедіа. Частину кнопок зробили сенсорними.

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Як і раніше, базова версія є восьмимісною, а дорожча — семимісною. Також запропоновано спеціальний варіант з місцем для інвалідного візка та висувним пандусом. Серед опцій з'явилися проєкція на лобове скло, система напівавтономного руху та сенсорне відкриття дверей багажника.

[ + – ] У лінійці є версія з висувним пандусом Фото: Nissan

Базовий Nissan Serena 2023 оснащуватимуть 2,0-літровою 150-сильною бензиновою четвіркою. Також запропонують гібрид Serena e-Power із електромотором на 163 к. с. і 1,4-літровим 98-сильним бензиновим двигуном, що виконує роль генератора. Доступні модифікації з переднім чи повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Leaf третього покоління кардинально зміниться і стане кросовером.