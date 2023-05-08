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Авто

Новейший пикап Toyota на базе Land Cruiser показали до премьеры (фото)

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Фото: Tacoma4G Forum | Toyota Tacoma сохранит брутальный дизайн и станет технологичнее

На снимке с сайта Toyota полностью показана передняя часть нового поколения пикапа Tacoma. Новинка сохранит узнаваемые черты дизайна, а также получит множество доработок.

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В интернете опубликовали первые фото нового пикапа Toyota Tacoma 2024 менее чем за две недели до официальной презентации. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

На снимке с сайта Toyota полностью показана передняя часть нового поколения пикапа. Он получит широкую решетку радиатора со светодиодной полосой и небольшие фары.

В целом Toyota Tacoma 2024 сохранит брутальный дизайн. На фото изображена топовая версия модели TRD Pro.

Toyota Tacoma 2024 Fullscreen
Toyota Tacoma 2024 впервые сфотографировали вживую
Фото: Tacoma4G Forum

На капоте есть черный воздухозаборник для охлаждения двигателя. Внешний вид дополняют широкие колесные арки с пластиковыми накладками.

Известно, что новая Toyota Tacoma TRD Pro получит регулируемые амортизаторы Fox QS3. Задние листовые рессоры заменят винтовыми пружинами.

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Топовая версия пикапа будет предложена с гибридной силовой установкой i-Force Max. Она состоит из 3,5-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотором. Суммарная мощность составит 440 л.с., а крутящий момент — 790 Нм.

Ранее Фокус писал, что Toyota разрабатывает механическую коробку передач, которая предназначена для гибридных автомобилей бренда.