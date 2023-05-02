Новые гибридные автомобили Toyota оснастят инновационной механической коробкой передач

Новая система будет напоминать традиционные механические коробки переключения передач. Такая трансмиссия будет управлять взаимодействием между ДВС и электромотором.

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Toyota разрабатывает механическую коробку передач, которая предназначена для гибридных автомобилей бренда. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Toyota подали заявку на патент, в котором описывается система облегчающая установку механической коробки передач в гибридные автомобили. Она будет управлять передачей крутящего момента между ДВС и электромотором.

Система будет управлять взаимодействием между двигателем и электромотором Фото: Toyota

Основное внимание в патенте уделяется управлению сцеплением. Трансмиссия будет включать челночный клапан с несколькими цилиндрами сцепления. Их свяжут с педалью сцепления и электронным блоком управления.

Сцепление будет помогать автомобилю плавно переключаться между двигателем и электромотором. Автомобиль сам сможет выжимать сцепление, когда автомобиль останавливается накатом или трогается с места.

Автомобиль сам сможет выжимать сцепление Фото: Toyota

Также водитель может самостоятельно выжать сцепление. Предусмотрены и режимы вождения, когда электроника не влияет на переключение передач.

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Вероятнее всего, технология будет применена только на спортивных моделях Toyota, которые оснащены гибридной силовой установкой. Она позволит автомобилистам, которые предпочитают механическую коробку переключению передач, быстрее адаптироваться к более современным моделям.

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