Нові гібридні автомобілі Toyota оснастять інноваційною механічною коробкою передач

Нова система нагадуватиме традиційні механічні коробки перемикання передач. Така трансмісія керуватиме взаємодією між ДВЗ та електромотором.

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Toyota розробляє механічну коробку передач, призначену для гібридних автомобілів бренду. Про це повідомили на сайті The Drive.

Toyota подали заявку на патент, в якому описується система, що полегшує встановлення механічної коробки передач в гібридні автомобілі. Вона керуватиме передачею крутного моменту між ДВЗ і електромотором.

Система керуватиме взаємодією між двигуном та електромотором Фото: Toyota

Основна увага в патенті приділяється управлінню зчепленням. Трансмісія включатиме човниковий клапан з декількома циліндрами зчеплення. Їх зв'яжуть з педаллю зчеплення та електронним блоком управління.

Зчеплення допомагатиме автомобілю плавно перемикатися між двигуном та електромотором. Автомобіль сам зможе тиснути на зчеплення, коли автомобіль зупиняється накатом або рушає з місця.

Автомобіль сам зможе вичавлювати зчеплення Фото: Toyota

Також водій може самостійно витискати зчеплення. Передбачені й режими керування, коли електроніка не впливає на перемикання передач.

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Найімовірніше, технологія буде застосована лише на спортивних моделях Toyota, які оснащені гібридною силовою установкою. Вона дозволить автомобілістам, які віддають перевагу механічній коробці перемикання передач, швидше адаптуватися до більш сучасних моделей.

Раніше Фокус розповів, що Hyundai запатентували революційні автомобільні колеса, які здатні змінювати свою форму.