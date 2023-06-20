В Украине заметили редкий и мощный седан Mercedes Brabus за $220 000 (фото)

В Brabus сделали Mercedes-Benz S-Class более брутальным и спортивным. Седан оснащен 500-сильным двигателем и способен развить скорость до 250 км/ч.

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В Киеве заметили редкий Mercedes-Benz S-Class, доработанный немецким тюнинг-ателье Brabus. Спортивный седан отличается эксклюзивным обвесом и внутренними доработками. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан окрашен в черный цвет и лишен хромированной отделки. На автомобиле можно найти несколько логотипов Brabus.

Внешне Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus можно распознать по кузовному обвесу. Седан получил новые бампера, а сзади расположены спортивные выхлопные патрубки и массивный диффузор.

Также на седан установлены 21-дюймовые колесные диски Brabus Monoblock M черного цвета. Они обуты в спортивные шины Michelin.

Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus оснастили 21-дюймовыми колесными дисками Фото: Topcars UA

Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 500 л.с. и 590 Нм крутящего момента. Это позволяет седану разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Цены на Mercedes-Benz S-Class S 500 L 4MATIC Brabus начинаются от $220 000. Такие авто изготавливаются на заказ с учетом всех пожеланий клиента.

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