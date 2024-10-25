Маленька ракета: у США створили божевільну реактивну вантажівку Honda на 5000 сил (відео)

У кузові Honda Acty встановили реактивний двигун потужністю 5000 сил. Вантажівка стала значно швидшою і "дихає" полум'ям.

Related video

Компактна вантажівка Honda Acty стала основою для цікавого проєкту. Її оснастили реактивним двигуном. Це зробив відомий блогер-мільйонник та автоколеціонер WhistlinDiesel. Про створення незвичного транспортного засобу він розповів у відео на своєму Youtube-каналі.

Для переробки обрали повнопривідний варіант вантажівки Honda Acty Attack. Замість скромного бензинового мотора об’ємом 656 куб. см та потужністю 52 к. с. встановили старий реактивний двигун на 5000 сил.

Динаміка вантажівки суттєво покращилася Фото: скриншот / YouTube

Звісно ж, новий двигун не помістився в моторний відсік Honda Acty, тому його змонтували в кузові. Для цього знадобилося спеціальне кріплення. Крім того, автомобіль отримав ширші шини на литих дисках для кращого зчеплення.

Реактивний двигун встановили у кузові Фото: скриншот / YouTube

Реактивна вантажівка Honda Acty стала значно швидшою та звернула на себе увагу поліції. До того ж, водії інших авто викликали пожежників, коли помітили вогонь і дим, які вириваються із сопла реактивного двигуна. Як не дивно, легке авто витримало навантаження і не вишло з ладу.

До речі, нещодавно в США виставили на аукціон незвичну 500-сильну вантажівку 50-х, створену українцем.

Також Фокус розповідав про найвужчий Jeep завширшки з мотоцикл.