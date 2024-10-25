Маленькая ракета: в США создали сумасшедший реактивный грузовик Honda на 5000 сил (видео)

В кузове Honda Acty установили реактивный двигатель мощностью 5000 сил. Грузовик стал значительно быстрее и "дышит" пламенем.

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Компактный грузовик Honda Acty стал основой для интересного проекта. Его оснастили реактивным двигателем. Это сделал известный блогер-миллионник и автоколеционер WhistlinDiesel. О создании необычного транспортного средства он рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Для переделки выбрали полноприводный вариант грузовика Honda Acty Attack. Вместо скромного бензинового мотора объемом 656 куб. см и мощностью 52 л. с. установили старый реактивный двигатель на 5000 сил.

Динамика грузовика существенно улучшилась Фото: скриншот / YouTube

Конечно же, новый двигатель не поместился в моторный отсек Honda Acty, поэтому его смонтировали в кузове. Для этого понадобилось специальное крепление. Кроме того, автомобиль получил более широкие шины на литых дисках для лучшего сцепления.

Реактивный двигатель установили в кузове Фото: скриншот / YouTube

Реактивный грузовик Honda Acty стал значительно быстрее и обратил на себя внимание полиции. К тому же, водители других авто вызвали пожарных, когда заметили огонь и дым, которые вырываются из сопла реактивного двигателя. Как ни странно, легкое авто выдержало нагрузку и не вышло из строя.

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