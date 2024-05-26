Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Справжній ексклюзив: в Україні помітили Mercedes із фільму "Достукатися до небес" (фото)

Mercedes SL W113, Mercedes SL Pagoda, Mercedes SL, спорткар Mercedes, достукатися до небес
Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine | Mercedes SL W113 — культова модель німецької марки

Mercedes SL Pagoda — одне з найбільш інноваційних авто 60-х років, адже його оснастили впорскуванням пального, автоматичною КПП та дисковими гальмами. Серед власників спорткара були Елвіс Преслі, Джон Леннон і Софі Лорен.

Related video

В Україні сфотографували класичний Mercedes-Benz 280 SL W113. Це одна з найзнаменитіших моделей за всю історію німецької марки. Її фото опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Mercedes SL Pagoda, Mercedes SL W113, Mercedes SL, спорткар Mercedes, достукатися до небес Fullscreen
За характерну форму знімного даху авто отримало прізвисько Pagoda
Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 випускали з 1963 по 1970 роки. Дизайн кабріолета розробив знаменитий стиліст Поль Брак. За характерну форму знімного металічного даху авто отримало прізвисько Pagoda.

Важливо
Легенда 90-х: в Україні виявлено культовий Mercedes S-Class W140 у новому стані (фото)
Легенда 90-х: в Україні виявлено культовий Mercedes S-Class W140 у новому стані (фото)

Для свого часу Mercedes SL Pagoda був досить інноваційним. Це одне з перших у світі авто із зонами деформації в разі ДТП, також його оснастили дисковими гальмами, підсилювачем керма та впорскуванням пального.

Mercedes 280 SL, Mercedes SL W113, Mercedes SL Pagoda, Mercedes SL, спорткар Mercedes, достукатися до небес Fullscreen
Mercedes 280 SL оснащений 280-сильною шісткою
Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine
Mercedes SL W113, Mercedes SL Pagoda, Mercedes SL, спорткар Mercedes, достукатися до небес Fullscreen
Автомобіль перебуває в чудовому стані
Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 став одним із символів свого часу. Серед його власників були Елвіс Преслі, Джон Леннон, Софі Лорен, Джон Траволта, Волт Дісней. В 1963 році він виграв перегони Спа-Софія-Льєж протяжністю 5000 км. І саме цей кабріолет Mercedes зняли в культовому фільмі "Достукатися до небес".

Конкретно цей Mercedes 280 SL – топова версія із 2,8-літровою 170-сильною шісткою та 4-ступінчастим автоматом. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 200 км/год. Автомобіль чудово зберігся.

До речі, недавно в Києві бачили наступника цієї моделі — кабріолет Mercedes SL 90-х із двигуном V12.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Rolls-Royce за $600 000 в Україні.