Справжній ексклюзив: в Україні помітили Mercedes із фільму "Достукатися до небес" (фото)
Mercedes SL Pagoda — одне з найбільш інноваційних авто 60-х років, адже його оснастили впорскуванням пального, автоматичною КПП та дисковими гальмами. Серед власників спорткара були Елвіс Преслі, Джон Леннон і Софі Лорен.
В Україні сфотографували класичний Mercedes-Benz 280 SL W113. Це одна з найзнаменитіших моделей за всю історію німецької марки. Її фото опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.
Mercedes SL W113 випускали з 1963 по 1970 роки. Дизайн кабріолета розробив знаменитий стиліст Поль Брак. За характерну форму знімного металічного даху авто отримало прізвисько Pagoda.Важливо
Для свого часу Mercedes SL Pagoda був досить інноваційним. Це одне з перших у світі авто із зонами деформації в разі ДТП, також його оснастили дисковими гальмами, підсилювачем керма та впорскуванням пального.
Mercedes SL W113 став одним із символів свого часу. Серед його власників були Елвіс Преслі, Джон Леннон, Софі Лорен, Джон Траволта, Волт Дісней. В 1963 році він виграв перегони Спа-Софія-Льєж протяжністю 5000 км. І саме цей кабріолет Mercedes зняли в культовому фільмі "Достукатися до небес".
Конкретно цей Mercedes 280 SL – топова версія із 2,8-літровою 170-сильною шісткою та 4-ступінчастим автоматом. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 200 км/год. Автомобіль чудово зберігся.
До речі, недавно в Києві бачили наступника цієї моделі — кабріолет Mercedes SL 90-х із двигуном V12.
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