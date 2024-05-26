Справжній ексклюзив: в Україні помітили Mercedes із фільму "Достукатися до небес" (фото)

Mercedes SL Pagoda — одне з найбільш інноваційних авто 60-х років, адже його оснастили впорскуванням пального, автоматичною КПП та дисковими гальмами. Серед власників спорткара були Елвіс Преслі, Джон Леннон і Софі Лорен.

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В Україні сфотографували класичний Mercedes-Benz 280 SL W113. Це одна з найзнаменитіших моделей за всю історію німецької марки. Її фото опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

За характерну форму знімного даху авто отримало прізвисько Pagoda Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 випускали з 1963 по 1970 роки. Дизайн кабріолета розробив знаменитий стиліст Поль Брак. За характерну форму знімного металічного даху авто отримало прізвисько Pagoda.

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Для свого часу Mercedes SL Pagoda був досить інноваційним. Це одне з перших у світі авто із зонами деформації в разі ДТП, також його оснастили дисковими гальмами, підсилювачем керма та впорскуванням пального.

Mercedes 280 SL оснащений 280-сильною шісткою Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine Автомобіль перебуває в чудовому стані Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 став одним із символів свого часу. Серед його власників були Елвіс Преслі, Джон Леннон, Софі Лорен, Джон Траволта, Волт Дісней. В 1963 році він виграв перегони Спа-Софія-Льєж протяжністю 5000 км. І саме цей кабріолет Mercedes зняли в культовому фільмі "Достукатися до небес".

Конкретно цей Mercedes 280 SL – топова версія із 2,8-літровою 170-сильною шісткою та 4-ступінчастим автоматом. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 200 км/год. Автомобіль чудово зберігся.

До речі, недавно в Києві бачили наступника цієї моделі — кабріолет Mercedes SL 90-х із двигуном V12.

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