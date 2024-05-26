Настоящий эксклюзив: в Украине заметили Mercedes из фильма "Достучаться до небес" (фото)
Mercedes SL Pagoda — одно из самых инновационных авто 60-х годов, ведь его оснастили впрыском топлива, автоматической КПП и дисковыми тормозами. Среди владельцев спорткара были Элвис Пресли, Джон Леннон и Софи Лорен.
В Украине сфотографировали классический Mercedes-Benz 280 SL W113. Это одна из самых знаменитых моделей за всю историю немецкой марки. Ее фото опубликовали на странице benz_of_ukraine в Instagram.
Mercedes SL W113 выпускали с 1963 по 1970 годы. Дизайн кабриолета разработал знаменитый стилист Поль Брак. За характерную форму съемной металлической крыши авто получило прозвище Pagoda.Важно
Для своего времени Mercedes SL Pagoda был достаточно инновационным. Это одно из первых в мире авто с зонами деформации при ДТП, также его оснастили дисковыми тормозами, усилителем руля и впрыском топлива.
Mercedes SL W113 стал одним из символов своего времени. Среди его владельцев были Элвис Пресли, Джон Леннон, Софи Лорен, Джон Траволта, Уолт Дисней. В 1963 году он выиграл гонку Спа-София-Льеж протяженностью 5000 км. И именно этот кабриолет Mercedes сняли в культовом фильме "Достучаться до небес".
Конкретно этот Mercedes 280 SL — топовая версия с 2,8-литровой 170-сильной шестеркой и 4-ступенчатым автоматом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 200 км/ч. Автомобиль отлично сохранился.
Кстати, недавно в Киеве видели преемника этой модели — кабриолет Mercedes SL 90-х с двигателем V12.
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