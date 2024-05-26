Настоящий эксклюзив: в Украине заметили Mercedes из фильма "Достучаться до небес" (фото)

Mercedes SL Pagoda — одно из самых инновационных авто 60-х годов, ведь его оснастили впрыском топлива, автоматической КПП и дисковыми тормозами. Среди владельцев спорткара были Элвис Пресли, Джон Леннон и Софи Лорен.

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В Украине сфотографировали классический Mercedes-Benz 280 SL W113. Это одна из самых знаменитых моделей за всю историю немецкой марки. Ее фото опубликовали на странице benz_of_ukraine в Instagram.

За характерную форму съемной крыши авто получило прозвище Pagoda Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 выпускали с 1963 по 1970 годы. Дизайн кабриолета разработал знаменитый стилист Поль Брак. За характерную форму съемной металлической крыши авто получило прозвище Pagoda.

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Для своего времени Mercedes SL Pagoda был достаточно инновационным. Это одно из первых в мире авто с зонами деформации при ДТП, также его оснастили дисковыми тормозами, усилителем руля и впрыском топлива.

Mercedes 280 SL оснащен 280-сильной шестеркой Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine Автомобиль находится в отличном состоянии Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Mercedes SL W113 стал одним из символов своего времени. Среди его владельцев были Элвис Пресли, Джон Леннон, Софи Лорен, Джон Траволта, Уолт Дисней. В 1963 году он выиграл гонку Спа-София-Льеж протяженностью 5000 км. И именно этот кабриолет Mercedes сняли в культовом фильме "Достучаться до небес".

Конкретно этот Mercedes 280 SL — топовая версия с 2,8-литровой 170-сильной шестеркой и 4-ступенчатым автоматом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 200 км/ч. Автомобиль отлично сохранился.

Кстати, недавно в Киеве видели преемника этой модели — кабриолет Mercedes SL 90-х с двигателем V12.

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