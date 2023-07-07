Україні потрібне членство в НАТО, а не "ізраїльська модель" щоб стримати амбіції Путіна, — аналітик

Співробітник Атлантичної ради Ян Бжезинський вважає, що поки НАТО не повністю прихильне до захисту безпеки України, Путін продовжуватиме свої насильницькі дії.

Related video

Україні не підійде "ізраїльська модель" безпеки. Приборкати амбіції президента РФ Володимира Путіна зможе тільки членство в НАТО. Про це написав аналітик Атлантичної ради Ян Бжезинський у своїй статті.

Повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена заявила Конгресу, що хоче використовувати модель допомоги в галузі безпеки, засновану на відносинах Сполучених Штатів з Ізраїлем. Цей підхід є альтернативою членству України в НАТО.

За словами аналітика, такий підхід лише затягне російську агресію, залишивши Україну надовго в "сірій зоні".

Бжезинський повідомив, що США протягом десятків років зміцнюють безпеку Ізраїлю, щорічно надаючи йому військову допомогу на суму від 2 до 4 млрд доларів. Однак жодних гарантій безпеки Вашингтон не надає. Однак противники Ізраїлю в ісламському світі не є великими державами. Вони розрізнені й часто розділені, а тому не можна порівнювати їх із Росією.

Ба більше, за словами аналітика, ізраїльська модель не може повністю запобігти агресії. Так, сам Ізраїль зазнає ракетних ударів і терористичних атак. А Україна протистоїть куди більш грізному противнику, ніж ісламські терористи.

"Рішучість Москви стерти з лиця землі Україну та її історію набагато перевершує колективну активність противників Ізраїлю", — написав аналітик.

Він зазначив, що "ізраїльська модель" для України в такому разі обійдеться для Штатів значно дорожче. Допоки НАТО не повністю віддане захисту безпеки України, Путін продовжуватиме свої насильницькі дії.

"Надання Україні членства в НАТО має вирішальне значення для забезпечення швидкої та рішучої перемоги у війні з Росією", — зазначив Бжезинський.

За його словами, це найкращий спосіб гарантувати, що агресія РФ у бік України більше не повториться.

Хто такий Як Бжезинський

Ян Бжезинський — старший науковий співробітник Атлантичної ради. Раніше він працював заступником помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО.

Нагадаємо, що в Білому домі оцінили перспективу вступу України до НАТО. В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що наша держава й надалі матиме великий кордон із Росією після завершення війни.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг 7 липня заявив, що Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі. За словами генсека Альянсу, президент країни, що воює, буде присутній на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО.