Потрібно відповідати вимогам: у Білому домі оцінили перспективу вступу України до НАТО

В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що наша держава й надалі матиме великий кордон з Росією після завершення війни.

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Питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки обговорюватимуть на саміті НАТО у Вільнюсі, а для вступу до Альянсу потрібно відповідати певним вимогам. Про це повідомив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому, в інтервʼю "Голосу Америки".

Він зазначив, що не має наміру випереджати союзників у Альянсі у заявах, тому не буде оголошувати подробиці. Представник Білого Дому заявив, що довгострокові зобов’язання України у галузі безпеки на заході обов’язково будуть темою обговорень.

"Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть", – розповів Кірбі.

З його слів, союзники повинні врахувати післявоєнні запити України. Він висловився й про те, що наша держава й надалі матиме великий кордон з Росією.

На думку Кірбі, наразі немає такої ситуації, коли б нашу державу розглядали "у сірій зоні" безпеки – між НАТО і Росією. Він бачить ситуацію інакше, адже союзники докладають зусиль для подальшої підтримки. Представник Білого дому підтвердив, що підтримка України цивілізованим світом є непохитною.

"Повідомлення, передане Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", – висловився Кірбі.

Нагадаємо, 7 липня президент Чехії Петр Павел розповів, чого чекати Україні від саміту НАТО. На його думку, після завершення війни з РФ перемовини у вступ до НАТО повинні початися якнайшвидше. Чеський лідер заявив, що очікує від засідання конкретного повідомлення щодо членства України у блоці. За його словами, Чехія зацікавлена в тому, щоб почати відповідні перемовини стосовно вступу України до НАТО після завершення війни з Російською Федерацією, яка вторглася на територію нашої держави.