"Ми хочемо якнайвигіднішого для України завершення війни", – майбутній голова Пентагону

Піт Гегсет каже, що в майбутній адміністрації Дональда Трампа розуміють, "хто є агресором, а хто — хорошим хлопцем", але війна повинна завершитись.

Related video

Ексведучий Fox News Піт Гегсет, кандидат 47-го президента США Дональда Трампа на посаду міністра оборони, сказав, адміністрація Трампа намагатиметься врегулювати війну в максимально вигідний для України спосіб. Так він відповів на питання про його позицію щодо завершення війни в Україні під час слухання в сенаті США.

Сенатор Ангус Кінг зауважив, що у своєму вступному слові Піт Гегсет "жодним словом" не згадав про Україну та Росію. Він запитав у кандидата на посаду очільника Пентагону, чи це означає, що США відмовляться допомагати Україні.

Гегсет відповів, що політичні рішення щодо війни в України ухвалюватимуться на рівні президента Дональда Трампа, що "дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити кінець цього конфлікту".

"Ми знаємо, хто є агресором, а хто є хорошим хлопцем. Ми хотіли б бачити вирішення якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна завершитись", – сказав Піт Гегсет.

Нагадаємо, раніше телеведучий та ексвійськовий Піт Гегсет висловлювався проти втручання США у російсько-українську війну. Він казав, що не хоче, щоб участь Сполучених Штатів змусило президента РФ Володимира Путіна почуватися "загнаним у глухий кут".

14 січня видання Bloomberg з посиланням на джерела в ЄС писало, що Дональд Трамп не стане підштовхувати Україну до переговорів. Журналісти стверджують, що під впливом європейських посадовців команда Трампа почала відмовлятися від ідеї про "завершення війни за один день".

13 січня Фокус розбирався, чи буде Трамп самостійно домовлятися з Путіним без участі України та ЄС.