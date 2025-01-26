"Выкобеливался как мог": Лукашенко о Зеленском, ударах по Мозырю и переговорах (видео)

Москва могла наказать Минск за атаку украинцев по Мозырскому НПЗ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Политик назвал президента Украины "плохим шоуменом".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции в честь президентских выборов рассказал о первых днях вторжения РФ в Украину. Политик заявил, что не предлагал президенту Владимиру Зеленскому бить по белорусскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, он пожаловался, будто украинцы неправильно вели себя во время мирных переговоров. Видео с комментарием об ударе по Мозырскому НПЗ и о начале войны опубликовали в Telegram-канале государственного белорусского медиа "Пул Первого".

Лукашенко заявил, что в принципе не мог предложить Зеленскому бить на Мозырском НПЗ. Он привел два аргумента в пользу такой позиции. Во-первых, по его словам, Беларусь перед этим вложила большие деньги в реконструкцию и поэтому он не мог предлагать бить по лучшему заводу. Во-вторых, если бы политик такое предложил, то ему пришлось бы за это ответить перед Кремлем.

"Абсолютно было неприемлемо предложить Зеленскому нанести удар по нашему нефтеперерабатывающему. Ничего такого не было. Зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен. Я буду просить его нанести по заводу!? Но это же мне не в плюс было бы и потом я должен был ответить", — сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал мирные переговоры между Украиной и РФ. Он вспомнил о встрече в Беларуси в первые дни вторжения и о трех турах переговоров в Турции. По его словам, украинская сторона якобы намеренно опоздала на переговоры и поэтому они могли сорваться.

"Зеленский выкобеливался как мог. Договорились в Гомеле где-то в 11:00 первую встречу провести, они приехали только к ночи. И откровенно скажу, я россиян уже держал: ребята, не ездите, обвинять будут потом, что мы не захотели переговоров. Они меня послушались, [а те] к ночи только приехали", — слышно на видео.

Отметим, о возможном ударе по НПЗ в Мозыре президент Украины Владимир Зеленский говорил во время интервью американскому блогеру Лексу Фридману. По словам политика, об этом шла речь в первые дни российского вторжения в 2022 году. Зеленский заявил, что Лукашенко якобы сам предложил ударить по нефтеперерабатывающему заводу в ответ на удары РФ по Украине. Также президент утверждал, будто в Минске извинялись за войну.

Выборы в Беларуси — детали

Выступление Лукашенко состоялось 26 января, в день, когда в Беларуси проходят президентские выборы. Кроме Лукашенко, в выборах участвуют еще четверо претендентов: Олег Гайдукевич, Анна Конопацкая, Сергей Сиранков, Александр Хижняк. Для политика это седьмые выборы. Предыдущие состоялись в 2020 году и сопровождались масштабными фальсификациями, говорилось в отчете платформ "Голос", "Зубр" и "Честные люди". После подведения итогов в Беларуси начались беспорядки, подавленные российскими и белорусскими спецслужбами: страны Запада не признали результаты.

Напоминаем, Фокус писал о других заявлениях Лукашенко. Например, 21 января он раскритиковал инаугурацию 47 президента США Дональда Трампа. Кроме того, после разговора Зеленского с Фридманом заверил, что извинений перед украинцами не было.