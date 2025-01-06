"Нам не за что": у Лукашенко отрицают, что он извинялся перед Зеленским

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтвердила, что телефонный розговор между Лукашенко и Зеленским в феврале 2022 года был. Но отрицает извинения.

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В Беларуси прокомментировали интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману. В нем Зеленский заявил, что Александр Лукашенко извинялся перед ним во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. У Лукашенко это отрицают. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в комментарии российскому изданию РБК.

Владимир Зеленский дал интервью Лексу Фридману

Спикер Лукашенко подтвердила, что разговор с Зеленским в первые дни полномасштабного вторжения РФ состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

"В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", — сообщила Эйсмонт и отметила, что "никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что".

Эйсмонт также заявила, что Лукашенко и тогда и сейчас уверен в том, что "данный конфликт во многом случился из-за проводимой политики Зеленского. Если бы он поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было избежать", — сказала Эйсмонт.

Она напомнила, что 1 марта 2022 года Лукашенко рассказывал, что контакт с Зеленским был установлен благодаря депутату Верховной рады Евгению Шевченко. У последнего был номер сына Лукашенко, с которым они когда-то запускали калийный комбинат. В 2023 году Лукашенко вновь заявил, что у него нет номера телефона Зеленского, но он есть у его сына.

Что говорил Владимир Зеленский об Александре Лукашенко

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Владимир Зеленский рассказал, что на второй-третий день полномасштабной войны с РФ Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинялся за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

"Чуть позже, через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: "Это не я. С моей территории пускали ракеты, и пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он говорил: "Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин", — заявил в интервью Зеленский.

Напомним, ранее Фокус писал о чем Владимир Зеленский рассказывал в интервью Лексу Фридману. Кроме Александра Лукашенко обсуждали также возможные переговоры с РФ, западных партнеров и нового президента США Дональда Трампа.