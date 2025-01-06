"Нам нема за що": у Лукашенка заперечують, що він вибачався перед Зеленським

Прессекретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт підтвердила, що телефонна розмова між Лукашенком і Зеленським у лютому 2022 року була. Але заперечує вибачення.

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У Білорусі прокоментували інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману. У ньому Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко вибачався перед ним під час телефонної розмови, яка відбулася в перші дні повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. У Лукашенка це заперечують. Про це заявила прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт у коментарі російському виданню РБК.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Лексу Фрідману

Речниця Лукашенка підтвердила, що розмова із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення РФ відбулася "виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка Миколи, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського".

"У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що й було зроблено: три раунди переговорів у Білорусі та потім Стамбул", — повідомила Ейсмонт і зазначила, що "жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не переказував із тієї простої причини, що перепрошувати нам нема за що".

Ейсмонт також заявила, що Лукашенко і тоді й зараз упевнений у тому, що "цей конфлікт багато в чому трапився через політику, яку проводить Зеленський. Якби він поменше слухав своїх західних кураторів і керувався інтересами свого народу, то цієї війни можна було б уникнути", — сказала Ейсмонт.

Вона нагадала, що 1 березня 2022 року Лукашенко розповідав, що контакт із Зеленським був встановлений завдяки депутату Верховної ради Євгену Шевченку. В останнього був номер сина Лукашенка, з яким вони колись запускали калійний комбінат. У 2023 році Лукашенко знову заявив, що у нього немає номера телефону Зеленського, але він є у його сина.

Що говорив Володимир Зеленський про Олександра Лукашенка

В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський розповів, що на другий-третій день повномасштабної війни з РФ Олександр Лукашенко в телефонній розмові вибачався за удари по Україні російських ракет з білоруської території та пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.

"Трохи пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив із Лукашенком телефоном, і він вибачався. Він говорив: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він говорив: "Я вибачаюся. Ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін", — заявив в інтерв'ю Зеленський.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про що Володимир Зеленський розповідав в інтерв'ю Лексу Фрідману. Крім Олександра Лукашенка обговорювали також можливі переговори з РФ, західних партнерів і нового президента США Дональда Трампа.