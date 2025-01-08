Выборы в Беларуси 2025: кто в списке кандидатов и когда состоятся

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не держится за власть и готов ее передать следующему поколению. Оппозиция и Запад считают белорусского президента нелегитимным, а сами выборы попыткой провести "максимально стерильные выборы", чтобы тому удалось "нарисовать" победу.

Related video

Очередные выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года и станут седьмыми в истории этой страны. Действующий глава государства Александр Лукашенко снова будет участвовать в борьбе за высший пост в государстве. Фокус пытался разобраться о том, каким образом будет проходить избирательная гонка, а также как власть и оппозиция комментируют электоральный процесс.

Кандидаты в президенты Беларуси: что известно

24 декабря 2024 года "Радио Свобода" сообщила, что ЦИК Беларуси зарегистрировала пять кандидатов на грядущие выборы главы государства, которые состоятся 26 января 2025 года. Среди зарегистрированных кандидатов — действующий глава Александр Лукашенко, политики Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и частная предпринимательница Анна Конопацкая.

Решение о регистрации кандидатов было принято на заседании ЦИК 23 декабря. По результатам проверки достоверности подписей, собранных в поддержку претендентов, и подтвердила их точное количество.

По данным ЦИК, кандидатуру Лукашенко якобы поддержали 2 518 145 граждан, 134 472 — главу ЛДПР Олег Гайдукевич, 125 577 — лидера белорусских коммунистов Сергея Сыранкова, 121 077 — предпринимательницу Анну Конопацкую, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка — 112 779.

Впоследствии кандидатов ждет время для проведения агитации с 1 по 25 января. Все кандидаты, кроме лидера Беларуси, смогут обратиться к своим избирателям 8, 9 и 16 января. Пока нет информации, планирует ли проводить агитацию Лукашенко.

В период с 21 по 25 января начнется досрочное голосование за кандидатуру на пост главы белорусского государства. 26 января состоится основной день голосования.

Что говорит Лукашенко об очередных президентских выборах

Белорусский президент заявил, что не пытается удержаться за свою должность. Во время празднования Рождества, белорусский глава государства сообщил, что готов передать ее новому поколению.

Также во время своей речи Лукашенко выразил надежду, что ему еще удастся пожить при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — это не только мои дети. Мои дети — вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Это моя цель", — сказал Лукашенко, добавив, что имеет большое преимущество над другими кандидатами, что "не пытается силой удержать власть".

Что заявляют в оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает Запад не признавать "выборы" президента Беларуси, ведь их нельзя назвать именно выборами. Об этом она рассказала во время встречи со спикером литовского Сейма Саулюсом Сквернялисом, сообщает издание Delfi.

По ее словам, то, что собираются провести власти Беларуси, "не имеет ничего общего с выборами".

"В стране, где уничтожены все средства массовой информации, ликвидированы все партии, а политические лидеры находятся в тюрьме или выехали за границу, невозможно провести честные выборы", — добавила госпожа Тихановская.

Лидер оппозиции Беларуси убеждена, что во время имитации голосования все произойдет "фальшиво, быстро, наигранно", а потому станет "ритуалом Лукашенко".

"Конечно, мы призываем наших демократических партнеров не признавать эти так называемые выборы. Белорусам не нужно ничего объяснять, потому что после этого ритуала Лукашенко не будет легитимным в глазах народа", — констатировала политик.

Также Тихановская заявляла, что глава Беларуси планирует "нарисовать" себе победу с результатом более 90%. Она добавляет, что белорусский президент учел "ошибки выборов 2020 года" и хочет провести "максимально стерильную кампанию".

В то же время юристы из организации "Правозащитники за свободные выборы" считают, что выборы больше "не выполняют своих функций", а служат для авторитарного режима, чтобы нарисовать "положительную картинку всеобщей поддержки, и тем самым, легализовать авторитарную власть".

Ранее сообщалось, что Лукашенко "наберет" на выборах 80%. Эксперт Игар Тышкевич убежден, что многие граждане Беларуси убеждены, что именно благодаря главе государства Минск не начал воевать против Украины вместе с Россией.

Впоследствии Фокус писал о том, будет ли Лукашенко править Беларусью до 2030 года. Опрошенные эксперты говорят, что белорусский лидер "хочет закрыть травму 2020 года", а также сыграет на теме российско-украинской войны о якобы "невмешательстве в боевые действия".