Вибори в Білорусі 2025: хто в списку кандидатів і коли відбудуться

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що не тримається за владу та готовий її передати наступному поколінню. Опозиція та Захід вважають білоруського президента нелегітимним, а самі вибори намаганням провести "максимально стерильні вибори", аби тому вдалося "намалювати" перемогу.

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Чергові вибори президента Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року та стануть сьомими в історії цієї країни. Чинний глава держави Олександр Лукашенко знову братиме участь в боротьбі за найвищу посаду в державі. Фокус намагався розібратися про те, яким чином відбуватимуться виборчі перегони, а також як влада й опозиція коментують електоральний процес.

Кандидати в президенти Білорусі: що відомо

24 грудня 2024 року "Радіо Свобода" повідомила, що ЦВК Білорусі зареєструвала п'ятьох кандидатів на прийдешні вибори глави держави, які відбудуться 26 січня 2025 року. Серед зареєстрованих кандидатів — чинний глава Олександр Лукашенко, політиків Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Олександра Хижняка та приватну підприємицю Ганну Конопацьку.

Рішення про реєстрацію кандидатів було ухвалене на засіданні ЦВК 23 грудня. За результатами перевірки достовірності підписів, зібраних на підтримку претендентів, і підтвердила їх точну кількість.

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка нібито підтримали 2 518 145 громадян, 134 472 — голову ЛДПР Олег Гайдукевич, 125 577 — лідера білоруських комуністів Сергія Сиранкова, 121 077 — підприємицю Ганну Конопацьку, голова Республіканської партії праці та справедливості Олександра Хижняка — 112 779.

Згодом на кандидатів чекає час для проведення агітації з 1 до 25 січня. Всі кандидати, окрім лідера Білорусі, зможуть звернутися до своїх виборців 8, 9 та 16 січня. Наразі немає інформації, чи планує проводити агітацію Лукашенко.

В період з 21 до 25 січня розпочнеться дострокове голосування за кандидатуру на посаду глави білоруської держави. 26 січня відбудеться основний день голосування.

Що каже Лукашенко про чергові президентські вибори

Білоруський президент заявив, що не намагається втриматися за свою посаду. Під час святкування Різдва, білоруський глава держави повідомив, що готовий передати її новому поколінню.

Також під час своєї промови Лукашенко висловив сподівання, що йому ще вдасться пожити за нової влади.

"Мої діти будуть жити. Я хочу бачити, як вони житимуть. Мої – це не лише мої діти. Мої діти – ось ці. Я хочу бачити, як вони житимуть. Це моя мета", – сказав Лукашенко, додавши, що має велику перевагу над іншими кандидатами, що "не намагається силою втримати владу".

Що заявляють в опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає Захід не визнавати "вибори" президента Білорусі, адже їх не можна назвати саме виборами. Про це вона розповіла під час зустрічі зі спікером литовського Сейму Саулюсом Сквернялісом, повідомляє видання Delfi.

За її словами, те, що збирається провести влада Білорусі, "не має нічого спільного з виборами".

"У країні, де знищено всі засоби масової інформації, ліквідовано всі партії, а політичні лідери перебувають у в'язниці або виїхали за кордон, неможливо провести чесні вибори", – додала пані Тихановська.

Лідерка опозиції Білорусі переконана, що під час імітації голосування все відбудеться "фальшиво, швидко, награно", а тому стане "ритуалом Лукашенка".

"Звичайно, ми закликаємо наших демократичних партнерів не визнавати ці так звані вибори. Білорусам не потрібно нічого пояснювати, тому що після цього ритуалу Лукашенко не буде легітимним в очах народу", – констатувала політикиня.

Також Тихановська заявляла, що глава Білорусі планує "намалювати" собі перемогу з результатом понад 90%. Вона додає, що білоруський президент врахував "помилки виборів 2020 року" та хоче провести "максимально стерильну кампанію".

Водночас юристи з організації "Правозахисники за вільні вибори" вважають, що вибори більше "не виконують своїх функцій", а слугують для авторитарного режиму, аби намалювати "позитивну картинку всезагальної підтримки, і тим самим, легалізувати авторитарну владу".

Раніше повідомлялося, що Лукашенко "набере" на виборах 80%. Експерт Ігар Тишкевич переконаний, що багато громадян Білорусі переконані, що саме завдяки главі держави Мінськ не почав воювати проти України разом із Росією.

Згодом Фокус писав про те, чи правитиме Лукашенко Білоруссю до 2030 року. Опитані експерти кажуть, що білоруський лідер "хоче закрити травму 2020 року", а також зіграє на темі російсько-української війни про нібито "невтручання у бойові дії".