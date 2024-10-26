Закриє гештальт: Лукашенко набере на сьомих виборах президента 80%, — Тишкевич

Багато громадян Білорусі переконані, що саме завдяки главі держави Мінськ не почав воювати проти України разом із Росією, вважає експерт Ігар Тишкевич. У результаті це може бути "найспокійніше" переобрання для Олександра Лукашенка.

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У Білорусі призначили нову дату виборів президента і нинішній глава держави Олександр Лукашенко вже заявив про свій намір балотуватися. Провідний експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич у коментарі Фокусу розповів, чому Лукашенко з великою ймовірністю буде переобраний всьоме.

За його словами, вибори 2025 року будуть одними з найспокійніших для Олександра Лукашенка і він спробує в такий спосіб "закрити травму 2020 року, коли по всій країні почалися масові протести.

"З точки зору реальної підтримки, певну частину голосів він (Лукашенко — ред.) отримає. Причому, це буде понад 50%, оскільки йому, на превеликий жаль, дійсно вдалося просунути в суспільство тезу про те, що завдяки йому Білорусь глибше не влізла в російсько-українську війну. 35% підтримки Лукашенко має від так званої групи радянських білорусів", — заявив Ігар Тишкевич.

Також є й інші групи осіб, продовжує експерт, і до них відносяться люди, які не вважають Олександра Лукашенка найкращим кандидатом на посаду президента вкотре, проте вбачають у ньому "найменше із зол". Тут може спрацювати як теза про те, що завдяки політиці глави держави Мінськ не вступив у війну проти України, так і відсутність реальних конкурентів.

"У будь-якому разі, прийдешні вибори для Лукашенка будуть чи не найспокійнішими, тому що рівень репресій досить високий і тих, хто гіпотетично міг би стати організатором хоча б якоїсь діяльності поза сферою контролю держави, скажімо так, превентивно затримують. Подібні заходи відбуваються в Білорусі регулярно перед президентськими виборами, а цього року — у дещо більшому масштабі", — продовжив Ігар Тишкевич.

Унаслідок цього, резюмував експерт, у Олександра Лукашенка непогані шанси закрити гештальт виборів 2020 року, "не побачивши водночас жодних протестів".

Детальніше про перспективи Лукашенка на сьомих виборах президента Білорусі читайте в новому матеріалі Фокусу "Сьоме пришестя: чи буде Лукашенко правити Білоруссю до 2030 року".

Нагадаємо, 23 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що знову збирається на вибори президента, які призначені на 26 січня наступного року. Про це він розповів у коментарі російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, яка пообіцяла його підтримати.