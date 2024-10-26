Закроет гештальт: Лукашенко наберет на седьмых выборах президента 80%, — Тышкевич

Многие граждане Беларуси убеждены, что именно благодаря главе государства Минск не начал воевать против Украины вместе с Россией, считает эксперт Игар Тышкевич. В результате это может быть "самое спокойное" переизбрание для Александра Лукашенко.

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В Беларуси назначили новую дату выборов президента и нынешний глава государства Александр Лукашенко уже заявил о своем намерении баллотироваться. Ведущий эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич в комментарии Фокусу рассказал, почему тот с большой вероятностью будет переизбран седьмой раз.

По его словам, выборы 2025 года будут одними из самых спокойных для Александра Лукашенко и он попытается в такой способ "закрыть травму 2020 года, когда по всей стране начались массовые протесты.

"С точки зрения реальной поддержки, определенную часть голосов он (Лукашенко — ред.) получит. Причем, это будет более 50%, поскольку ему, к большому сожалению, действительно удалось продвинуть в общество тезис о том, что благодаря ему Беларусь глубже не влезла в российско-украинскую войну. 35% поддержки Лукашенко имеет от так называемой группы советских белорусов", — заявил Игар Тышкевич.

Также есть и другие группы лиц, продолжает эксперт, и к ним относятся люди, которые не считают Александра Лукашенко лучшим кандидатом на пост президента в который раз, однако видят в нем "наименьшее из зол". Здесь может сработать как тезис о том, что благодаря политике главы государства Минск не вступил в войну против Украины, так и отсутствие реальных конкурентов.

"В любом случае, грядущие выборы для Лукашенко будут едва ли не самыми спокойными, потому что уровень репрессий достаточно высок и тех, кто гипотетически мог бы стать организатором хотя бы какой-то деятельности вне сферы контроля государства, скажем так, превентивно задерживают. Подобные мероприятия проходят в Беларуси регулярно перед президентскими выборами, а в этом году — в несколько большем масштабе", — продолжил Игар Тышкевич.

В результате, резюмировал эксперт, у Александра Лукашенко неплохие шансы закрыть гештальт выборов 2020 году, "не увидев при этом никаких протестов".

Более детально о перспективах Лукашенко на седьмых выборах президента Беларуси читайте в новом материале Фокуса "Седьмое пришествие: будет ли Лукашенко править Беларусью до 2030 года".

Напомним, 23 октября Александр Лукашенко заявил, что снова собирается на выборы президента, которые назначены на 26 января следующего года. Об этом он рассказал в комментарии российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая пообещала его поддержать.