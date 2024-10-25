Але готовий приїхати: Крим де-юре не є територією Росії, — Лукашенко

За словами президента Білорусі, зараз він не бачить необхідності у своєму візиті на окупований півострів, однак пообіцяв приїхати туди, якщо знадобиться. Водночас Мінськ має намір продовжувати співпрацю з окупованими регіонами України.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий відвідати тимчасово окупований Кримський півострів, якщо буде необхідність, однак визнає, що юридично ця територія не належить Росії. Про це він заявив в інтерв'ю російському медіа "Известия".

За його словами, він зі своєю позицією визначився вже давно, і якщо потрібно буде, то він приїде до Криму, який уже понад 10 років перебуває під тимчасовим контролем Російської Федерації. Водночас він пообіцяв запросити журналіста, який поставив йому це запитання, із собою до Криму, коли це станеться.

"Ну, а яка необхідність сьогодні чи вчора була їхати до Криму? Я свою позицію позначив на самому початку. Повторюю просто те, що я сказав на самому початку кримських подій: де-факто Крим російський, де-юре — ні", — заявив Олександр Лукашенко.

Окремо президент Білорусі додав, що головна проблема нібито полягає в тому, що питання Криму врегульоване лише односторонньо і міжнародна спільнота не визнає півострів російським. Водночас Москву не цікавить позиція світу і Олександр Лукашенко зазначив, що вчинив би так само. Мінськ також продовжує співпрацю з окупованими регіонами України.

"До речі, керівництво України і військові нам за це дуже дорікають, що ці білоруські організації, які співпрацюють із цими, як вони кажуть, захопленими областями, потраплять під санкції. Так вони і так під санкціями. Уже далі нікуди потрапляти. Ну а те, що треба Донбасу і Криму, якщо у нас це є, ми це продаємо. Вони ж за це платять. Чому нам не співпрацювати з ними?" — резюмував Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що російський президент Володимир Путін шкодує про початок війни проти України, про що заявив Олександр Лукашенко. За словами білоруського політика, якщо в Україну введуть війська НАТО, Росія може дістати зі складів "найнебезпечнішу зброю".