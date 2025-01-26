"Викаблучувався як міг": Лукашенко про Зеленського, удари по Мозирю та переговори (відео)

Москва могла покарати Мінськ за атаку українців по Мозирському НПЗ, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Політик назвав президента України "поганим шоуменом".

Related video

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час пресконференції на честь президентських виборів розповів про перші дні вторгнення РФ в Україну. Політик заявив, що не пропонував президенту Володимиру Зеленському бити по білоруському нафтопереробному заводу. Крім того, він поскаржився, начебто українці неправильно поводились під час мирних переговорів. Відео з коментарем про удар по Мозирському НПЗ та про початок війни опублікували у Telegram-каналі державного білоруського медіа "Пул Первого".

Лукашенко заявив, що в принципі не міг запропонувати Зеленському бити на Мозирському НПЗ. Він навів два аргументи на користь такої позиції. По-перше, з його слів, Білорусь перед цим вклала великі гроші у реконструкцію і тому він не міг пропонувати бити по найкращому заводу. По-друге, якби політик таке запропонував, то йому прийшлося б за це відповісти перед Кремлем.

"Абсолютно було неприйнятно запропонувати Зеленському завдати удару по нашому нафтопереробному. Нічого такого не було. Навіщо ти це кажеш? Ти поганий шоумен. Я проситиму його нанести по заводу!? Але це ж мені не в плюс було б і потім я повинен був відповісти", — сказав Лукашенко.

Крім того, Лукашенко прокоментував мирні переговори між Україною та РФ. Він згадав про зустріч в Білорусі у перші дні вторгнення і про три тури перемовин в Туреччині. З його слів, українська сторона начебто навмисно запізнилась на перемовини і через це вони могли зірватись.

"Зеленський викаблучувався як міг. Домовилися в Гомелі десь об 11:00 першу зустріч провести, вони приїхали лише до ночі. І відверто скажу, я росіян уже тримав: хлопці, не їдьте, звинувачувати будуть потім, що ми не захотіли переговорів. Вони мене послухалися, [а ті] до ночі тільки приїхали", — чути на відео.

Зазначимо, про можливий удар по НПЗ в Мозирі президент України Володимир Зеленський говорив під час інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману. Зі слів політика, про це ішлося у перші дня російського вторгнення у 2022 році. Зеленський заявив, що Лукашенко начебто сам запропонував вдарити по нафтопереробному заводу у відповідь на удари РФ по Україні. Також президент стверджував, начебто у Мінську перепрошували за війну.

Вибори в Білорусі — деталі

Виступ Лукашенка відбувся 26 січня, у день, коли в Білорусі відбуваються президентські вибори. Крім Лукашенка, у виборах беруть участь ще четверо претендентів: Олег Гайдукевич, Анна Конопацька, Сергій Сиранков, Олександр Хижняк. Для політика це сьомі вибори. Попередні відбулись у 2020 році та супроводжувались масштабними фальсифікаціями, ішлося у звіті платформ "Голос", "Зубр" і "Чесні люди". Після підбивання підсумків у Білорусі почались заворушення, придушені російськими та білоруськими спецслужбами: країни Заходу не визнали результати.

Нагадуємо, Фокус писав про інші заяви Лукашенка. Наприклад, 21 січня він розкритикував інавгурацію 47 президента США Дональда Трампа. Крім того, після розмови Зеленського з Фрідманом запевнив, що вибачень перед українцями не було.