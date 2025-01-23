"Справедливые переговоры": Зеленский назвал условие для начала диалога с РФ об окончании войны

По словам украинского президента, немалую роль будет играть то, с кем на момент переговоров будет находиться Украина — сама или с другими государствами.

Related video

Справедливой возможностью для начала диалога с Россией относительно мирных переговоров и завершения российско-украинской войны является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос заключается в том, с кем в это время будет Украина.

"Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые — это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость — одинаково или по-разному.

В частности, это зависит от новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.

"Вопрос в том, будет ли Украина как когда-то в Нормандском формате одна — и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина не будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 22 января Владимир Зеленский заявил, что обещания Запада взять Украину в НАТО были ложными.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украине для обороны от РФ потребуется миллионная армия.