"Это было нечестно": обещания Запада взять Украину в НАТО были ложными, — Зеленский (видео)

Украинский президент Зеленский убежден, что слабая позиция ФРГ и США сформировали негативное отношение среди западных стран относительно вступления Киева в Североатлантический альянс.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд западных стран не поддерживали вступление Украины в НАТО. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями Международной медиарады.

Глава государства говорит, что у некоторых государств была "непрозрачная политика" относительно приглашения Киева в Североатлантический альянс.

"Они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что "Да, Украина будет в НАТО". Это было нечестно по отношению к Украине и украинцам", — сказал Зеленский.

Глава государства также убежден, что такому отношению к Киеву способствовала "слабая позиция Германии и Соединенных штатов", которая сыграла на руку РФ.

"Они имели диалог с россиянами, и я считаю, что они [ФРГ и США] проиграли этот диалог. Проиграли потому, что они апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с россиянами", — добавил президент Украины.

Ранее стало известно, о чем говорил Зеленский на форуме в Давосе. Президент Украины считает Европу важным геополитическим игроком, но признает ее слабость перед Россией в военном плане.

Позже сообщалось, как США и Европа имели контакты с Россией на уровне разведок все три года войны. Президент говорит, что ситуация, когда лидеры не общаются, но разведки постоянно поддерживают контакты, может устраивать российскую сторону.