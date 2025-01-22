"Це було нечесно": обіцянки Заходу взяти Україну в НАТО були неправдивими, — Зеленський (відео)

Український президент Зеленський переконаний, що слабка позиція ФРН і США сформували негативне ставлення серед західних країн щодо вступу Києва до Північноатлантичного альянсу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що низка західних країн не підтримували вступ України до НАТО. Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Глава держави каже, що в деяких держав була "непрозора політика" щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу.

"Вони не підтримували в нас у НАТО. І це були просто неправдиві слова, що "Так, Україна буде в НАТО". Це було нечесно щодо України та українців", — сказав Зеленський.

Глава держави також переконаний, що такому ставленню до Києва сприяла "слабка позиція Німеччини та Сполучених штатів", яка зіграла на руку РФ.

"Вони малі діалог з росіянами, і я вважаю, що вони [ФРН і США] програли цей діалог. Програли тому, що вони апелюють до того, що колись були якісь домовленності з росіянами", — додав президент України.

Раніше стало відомо, про що говорив Зеленський на форумі в Давосі. Президент України вважає Європу важливим геополітичним гравцем, але визнає її слабкість перед Росією у військовому плані.

Пізніше повідомлялося, як США і Європа мали контакти з Росією на рівні розвідок всі три роки війни. Президент каже, що ситуація, коли лідери не спілкуються, але розвідки постійно підтримують контакти, може влаштовувати російську сторону.