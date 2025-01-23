"Справедливі переговори": Зеленський назвав умову для початку діалогу з РФ про закінчення війни

За словами українського президента, чималу роль відіграватиме те, з ким на момент переговорів перебуватиме Україна — сама чи з іншими державами.

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Справедливою можливістю для початку діалогу з Росією щодо мирних перемовин та завершення російсько-української війни є повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський.

Він пояснив, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання полягає у тому, з ким в цей час буде Україна.

"Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливим. А справедливі — це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Це була б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість — однаково чи по-різному.

Зокрема, це залежить від нової адміністрації США, від ЄС, від їхньої самостійності, і в тому числі від Глобального Півдня.

"Питання в тому, чи Україна буде як колись в Нормандському форматі одна — і всі інші, або Україна буде з союзниками і цього разу Україна не буде одна. Ось що таке справедливі переговори", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня Володимир Зеленський заявив, що обіцянки Заходу взяти Україну в НАТО були неправдивими.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Україні для оборони від РФ буде потрібна мільйонна армія.