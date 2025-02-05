Спецпредставитель президента США будет участвовать в Мюнхенской конференции-2025. Во время события он расскажет о целях Дональда Трампа по завершению "кровавой и дорогой" войны.

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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности с 14 по 16 февраля. Во время события Келлог озвучит планы президента Дональда Трампа по окончанию полномасштабной войны, сообщил он в соцсети Х.

"Рад сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Как спецпредставитель президента США планирую рассказать о целях Трампа завершить кровавую и дорогую войну в Украине", — подчеркнул чиновник.

В Мюнхене Келлог хочет встретиться с союзниками, которые действительно готовы работать со Штатами. Кроме Келлога, от США приедет на конференцию и вице-президент Джей Ди Вэнс, это будет его первая заграничная поездка после вступления в должность, отмечает Associated Press (АР).

Мюнхенская конференция пройдет за неделю до досрочных выборов в Бундестаг. Мероприятие проходит в Мюнхене, столице Баварии, с 1963 года и считается самой влиятельной в мире встречей экспертов по политике безопасности.

В этом году Мюнхенская конференция пройдет во время усилий администрации Трампа по прекращению войны России с Украиной, усиления влияние Китая и протекционистской экономической политик и Штатов, подчеркивает АР.

Фокус писал о планах Келлога посетить Украину после 11 февраля. Спецпредставитель президента США может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, СМИ ранее писали о боязни Киева по поводу стремления России и США провести выборы в Украине. Данное совпадение позиций является удивительным.