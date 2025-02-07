Кандидата на пост глави МОЗ США Кеннеді молодшого застали під час прийому синьої речовини, — ЗМІ

Видання Daily Mail повідомляє, що Роберт Ф. Кеннеді-молодший був помічений під час додавання у напій речовини синього кольору. В ЗМІ виявили, що це метиленовий синій — засіб від багатьох хвороб. Зокрема, він може вилікувати рак, однак у великих дозах може його спровокувати.

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Кандидата від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого побачили під час додавання у схожу у напій невідомої синьої рідини. Daily Mail з посиланням на джерела, близькі до політика, повідомляє, що це метиленовий синій. Цей хімічний барвник популярний серед прихильників альтернативної медицини нібито через його "оздоровчий ефект" — речовина нібито здатна лікувати деменцію і навіть рак.

Наразі метиленовий синій схвалений Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів для лікування метгемоглобінемії — рідке захворювання крові, яким страждають менш як 100 американців на рік і яке порушує здатність крові транспортувати гемоглобін. Зазвичай його вводять внутрішньовенно.

В одному з досліджень 2017 року, опублікованому в журналі Nature, йдеться про те, що метиленовий синій містить антиоксиданти, які допомагають шкірі утримувати вологу, захищаючи її від ознак старіння, ран і ультрафіолетового випромінювання.

Іноді метиленовий синій рекламують також як засіб для боротьби зі старінням. Вона нібито допомагає при лікуванні деменції, хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Однак експерти зазначають про необхідність додаткових досліджень, щоб підтвердити ефективність.

Інші недавні дослідження показали, що метиленовий синій може бути небезпечним у великих дозах. Зокрема, група вчених із Північно-Західного політехнічного університету, університету імені Бача Хана, Тартуського університету, університету Шахіди Беназір Бхутто і Малакандського університету довела, що ця речовина під час вживання у великих дозах із більшою ймовірністю може спричинити рак.

Нагадаємо, нещодавно член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ел Грін озвучив намір винести пропозицію про імпічмент президента США Дональда Трампа. Під час першого президентського терміну йому намагалися оголосити імпічмент двічі.

Американський президент Дональд Трамп назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) "шахрайським", надзвичайно корумпованим і закликав закрити його. Президент Сполучених Штатів стверджує, що агентство витрачало державні гроші в "шахрайський і абсолютно незрозумілий" спосіб, проте конкретних фактів у своїй заяві не наводить.