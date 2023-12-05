ВОЗ повысила уровень опасности штамма COVID-19 Пирола: что известно на данный момент

Несмотря на распространенность вируса, малое количество важных данных делает невозможным точное прогнозирования развития заразного штамма и его опасности для людей.

Related video

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно обновила статус штамма коронавируса BA.2.86 и его производных, признав их "вариантом, представляющим интерес". Однако эта классификация сопровождается признанием того, что в настоящее время угроза, исходящая от этих вирусов, невелика, хоть будущее развитие штамма предсказать довольно проблематично, пишет CNN.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Первоначально ВОЗ отслеживала эту группу как "вариант, находящийся под наблюдением". Наряду с BA.2.86, называемым Пирола, другие варианты, такие как XBB.1.5, XBB.1.6 и EG.5, также классифицируются как варианты, представляющие интерес. В настоящее время нет ни одного варианта, который бы вызывал серьезную озабоченность.

Пирола впервые появился в США в августе и стал третьим по распространенности вариантом, ответственным примерно за каждый одиннадцатый новый случай COVID-19, согласно последним данным, полученным от Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отслеживающего варианты. В последнее время наблюдается заметный рост его распространенности, хотя первоначальные оценки роста новых вариантов могут быть высокими.

Несмотря на умеренное воздействие, решение ВОЗ повысить статус Пирола имеет стратегическое значение. Доктор Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, объяснила, что этот шаг направлен на усиление глобального эпиднадзора и исследования того, вызывают ли эти варианты более тяжелые заболевания или более эффективно обходят иммунитет.

Пирола, который некоторые также называют Пирола, привлек к себе внимание благодаря сходству с оригинальным штаммом Омикрон, BA.1, который имел значительные глобальные последствия. Из-за более чем 30 мутаций в его белках-шипах возникло опасение, что Пирола может обойти иммунитет, вызванный вакцинами. Однако он распространялся не так агрессивно, как первоначально опасались. Исследования показывают, что, хотя Пирола эволюционировал, он не полностью избежал нашего иммунного ответа, и современные вакцины обеспечивают определенную защиту.

Исследователи отмечают, что Пирола продолжает развиваться. Его потомок, субвариант JN.1, демонстрирует скромное увеличение иммунной защиты, но это не привело к кардинальному изменению способности вируса к заражению.

Тем временем другие семейства вирусов, такие как XBB, также эволюционируют, причем такие варианты, как HV.1, становятся все более доминирующими. Прогнозирование будущего распространения и влияния этих вариантов затруднено из-за различных факторов, таких как иммунитет, поведение и надзор в разных странах.

Нехватка данных усложняет прогнозирование, что отмечают такие эксперты, как доктор Майкл Остерхольм из Университета Миннесоты и доктор Питер Хотес из Медицинского колледжа Бэйлора. Они отмечают, что, несмотря на рост числа госпитализаций и уровня вируса в сточных водах, количество вакцин остается низким, и лишь часть населения США получила последнюю прививку.

Недавняя концентрация на одноштаммовой вакцине, направленной на наиболее доминирующий вариант, оказалась эффективной, значительно повысив уровень антител против текущих вариантов. Эта стратегия, если она будет продолжена при широком распространении вакцины, может смягчить тяжелые исходы COVID-19. Однако низкий уровень вакцинации создает риск увеличения числа инфекций и реинфекций, особенно по мере приближения сезона отпусков. Доктор Хотес подчеркивает важность увеличения числа прививок для эффективного управления ситуацией.

Ранее Фокус писал о древнем вирусе, пробудившемся в нашем организме и вызывающем рак мозга. Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Также Фокус писал о варианте "верблюжьего" коронавируса, которым загадочным образом заразился мужчина. Смертельный вирус БВРС вновь проявил себя в ОАЭ, вызвав недоумение экспертов в области здравоохранения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.