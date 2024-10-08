В Полтавской области хотят запретить использовать Telegram: детали

Представители Полтавского облсовета выступают за запрет пользования мессенджером из-за того, что существует риск передачи личной или конфиденциальной информации в РФ из-за расположения его серверов в Санкт-Петербурге.

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Полтавский областной совет начал процесс подготовки к голосованию за запрет функционирования популярного мессенджера в области. Об этом стало известно из трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента, которое состоялось 3 октября.

Регламентная комиссия облсовета рассмотрела вопрос "О запрете использования Telegram". Один из депутатов областного совета заявил во время заседания, что ему пришлось регистрироваться через Telegram, чтобы попасть в Государственный аграрный реестр.

Его коллеги также возмутились этим фактом, ведь, по их словам, "серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге", что означает вероятный риск передачи информации в РФ.

После обсуждения, в котором депутаты сослались на разъяснения украинских спецслужб, представители облсовета единогласно поддержали решение о запрете функционирования мессенджера в Полтавской области.

Согласно процедуре, согласованный вопрос регламентной комиссией должен рассмотреть Полтавский областной совет во время сессионного заседания.

Напомним, в начале сентября социологи узнали мнение украинцев, как они относятся к запрету Telegram. Согласно опросу, лишь 9% респондентов поддержали это предложение, а 54% считают, что полностью запрещать его не стоит, но надо ввести определенные ограничения и контроль, вроде блокировки отдельных каналов

20 сентября в СНБО Украины приняли решение ограничить использование мессенджера Telegram. Теперь пользование этим приложением запрещено в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.