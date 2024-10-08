У Полтавській області хочуть заборонити використовувати Telegram: деталі

Представники Полтавської облради виступають за заборону користування месенджером через те, що існує ризик передавання особистої чи конфіденційної інформації до РФ через нібито розташування його серверів у Санкт-Петербургу.

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Полтавська обласна рада розпочала процес підготовки до голосування за заборону функціонування популярного месенджера в області. Про це стало відомо з трансляції засідання депутатської комісії з питань регламенту, яке відбулося 3 жовтня.

Регламентна комісія облради розглянула питання "Про заборону використання Telegram". Один з депутатів обласної ради заявив під час засідання, що йому довелося реєструватися через Telegram, аби потрапити до Державного аграрного реєстру.

Його колеги також обурилися цим фактом, адже, за їхніми словами, "сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", що означає ймовірний ризик передавання інформації до РФ.

Після обговорення, в якому депутати послалися на розʼяснення українських спецслужб, представники облради одноголосно підтримали рішення про заборону функціонування месенджера на Полтавщині.

Згідно з процедурою, погоджене питання регламентною комісією повинна розглянути Полтавська обласна рада під час сесійного засідання.

Нагадаємо, на початку вересня соціологи дізналися думку українців, як вони ставляться до заборони Telegram. Згідно з опитуванням, лише 9% респондентів підтримали цю пропозицію, а 54% вважають, що повністю забороняти його не варто, але треба запровадити певні обмеження і контроль, на кшталт блокування окремих каналів

20 вересня в РНБО України ухвалили рішення обмежити використання месенджера Telegram. Тепер користування цим додатком заборонене в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.