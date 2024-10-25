У РФ депутат від "Единой России" тримав рабів: серед постраждалих — "учасник СВО" (фото)

За версією російського слідства, мало того, що народний обранець змушував трьох чоловіків цілодобово працювати під тортурами, він ще й привласнив понад мільйон рублів з рахунку учасника бойових дій в Україні.

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У Володимирській області Росії затримали депутата Собінського муніципального округу за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі та використанні рабської праці. Про це повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

З лютого 2022 року по жовтень 2024 року на автомийці, що належить депутату, утримували трьох чоловіків і примушували їх працювати безкоштовно. Росіян били і примушували виконувати доручення цілодобово, ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Також російського депутата підозрюють у викраденні понад мільйона рублів із банківського рахунку одного з потерпілих, який виявився учасником бойових дій в Україні. Фігурантам справи загрожує до 20 років позбавлення волі.

Російського депутата підозрюють у викраденні понад 1 млн рублів із банківського рахунку окупанта Фото: Слідчий комітет Російської Федерації

"У провадженні другого відділу з розслідування особливо важливих справ регіонального управління СК перебуває кримінальна справа, порушена за ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, в особливо великому розмірі) та ч. 3 ст. 127.2 КК РФ (використання рабської праці стосовно двох або більше осіб із застосуванням насильства або з погрозою його застосування, вчинене організованою групою) щодо депутата Ради народних депутатів Собінського муніципального округу Володимирської області та інших осіб", — ідеться в повідомленні слідчої комісії з розслідування особливо важливих справ.

За даними російського медіа Astra, йдеться про члена партії "Единая Россия" Миколу Малишева.

Рабська праця в Росії

Як повідомляє видання The Moscow Times, за останній місяць у Росії виявлено кілька випадків рабської праці. Так, у селищі Слава Праці Ростовської області знайшли ферму, де 18 осіб, залучених на роботу в сільському господарстві, утримували проти волі в антисанітарних умовах. За даними джерел, власником ферми був 44-річний уродженець Азова Раджа Лиманський, відомий під прізвиськом Батя, якого розшукують за шахрайство і викрадення людей. Люди з військовим минулим і без постійного місця проживання потрапляли в залежність від Лиманського, який утримував їх під загрозою насильства.

Також у вересні в Тульській області звільнили ще 10 осіб, яких особи ромської національності утримували в рабстві. Серед постраждалих був і учасник війни в Україні.

Нагадаємо, у Москві судили учасника так званої "СВО". 23-річний контрактник, перебуваючи в переповненому відвідувачами кафе, вистрілив із ракетниці, через що спалахнула пожежа. Унаслідок цього загинули 13 осіб.