В РФ депутат от "Единой России" держал рабов: среди пострадавших — "участник СВО" (фото)

По версии российского следствия, мало того, что народный избранник заставлял троих мужчин круглосуточно работать под пытками, он еще и присвоил больше миллиона рублей со счета участника боевых действий в Украине.

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Во Владимирской области России задержали депутата Собинского муниципального округа от по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и использовании рабского труда. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

С февраля 2022 года по октябрь 2024 года на автомойке, принадлежащей депутату, удерживали троих мужчин и принуждали их работать бесплатно. Россиян избивали и заставляли выполнять поручения круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также российский депутат подозревается в похищении более миллиона рублей с банковского счета одного из потерпевших, который оказался участником боевых действий в Украине. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Российский депутат подозревается в похищении более 1 млн рублей с банковского счета оккупанта Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой) в отношении депутата Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иных лиц", — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным российского медиа Astra, речь идет о члене партии "Единая Россия" Николае Малышеве.

Рабский труд в России

Как сообщает издание The Moscow Times, за последний месяц в России выявлено несколько случаев рабского труда. Так, в поселке Слава Труда Ростовской области нашли ферму, где 18 человек, привлеченные на работу в сельском хозяйстве, удерживались против воли в антисанитарных условиях. По данным источников, владельцем фермы был 44-летний уроженец Азова Раджа Лиманский, известный под прозвищем Батя и разыскиваемый за мошенничество и похищение людей. Люди с военным прошлым и без постоянного места жительства попадали в зависимость от Лиманского, который удерживал их под угрозой насилия.

Также в сентябре в Тульской области освободили еще 10 человек, которых лица ромской национальности удерживали в рабстве. Среди пострадавших был и участник войны в Украине.

Напомним, в Москве судили участника так называемой "СВО". 23-летний контрактник, находясь в переполненном посетителями кафе, выстрелил из ракетницы, из-за чего вспыхнул пожар. В результате погибли 13 человек.