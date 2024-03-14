В России участник "СВО" запустил ракетницу и сжег кафе с людьми

Оккупант поссорился с другими посетителями и решил их напугать. За свою выходку он получил 20 лет тюрьмы.

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В Москве судили участника так называемой "СВО". 23-летний контрактник, находясь в переполненном посетителями кафе, выстрелил из ракетницы, из-за чего вспыхнул пожар. В результате погибли 13 человек. Об этом сообщает ВВС.

Событие произошло в Костроме в ноябре 2022 года. В разгар рабочего дня в кафе отдыхал контрактник ВС РФ Станислав Ионкин. Он поконфликтовал с кем-то из присутствующих и во время драки достал ракетницу и выстрелил из нее в помещении. Из-за этого вспыхнул потолок.

Огонь быстро распространился и не все смогли эвакуироваться. В результате погибли 13 человек.

Отмечается, что за свою выходку российский оккупант получил 20 лет за решеткой.

Родные Йонкина рассказывали, что незадолго до этого он вернулся из Украины, где участвовал в боевых действиях и получил ранения.

После пожара в кафе также были арестованы владелец помещения и директор кафе. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Ранее сообщалось, что в России "участник СВО" сбежал из больницы, прихватив гранату. Мужчина проходил курс лечения в Ростове в военном госпитале, но не долечился и просто однажды исчез из медучреждения.

Также сообщалось, что в Красноярске в авто взорвали "вагнеровца", который убивал пленных украинских солдат. Оккупант под запись признался в военных преступлениях — он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев.