Подругу Олі Полякової Ніку Білоцерківську заочно арештували в Росії

Раніше блогерка відкрито підтримала Україну.

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Російську блогерку та подругу Олі Полякової Ніку Білоцерківську заочно арештували в РФ. Про це повідомляє СтарХіт.

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Засновниці петербурзького журналу "Собака.ru" загрожує близько десяти років ув'язнення та штраф у розмірі трьох мільйонів рублів за дискредитацію ЗС РФ.

"Щодо Білоцерківської судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту її затримання або екстрадиції на територію РФ", – повідомив Басманний суд у Москві.

[ + – ] Ніка Білоцерківська прокоментувала новину про свій заочний арешт

"Спасибі СК! Товариш Берія вами би пишався. Справа блогерів – 2022. Час просити політичний притулок. До того ж в Україні. Мабуть, фейки в мене так добре виходять, що СК призначив мене великим ворогом", — прокоментувала свій арешт уродженка Одеси, додавши до свого посту жахливі кадри наслідків війни в Україні.

Ніка Білоцерківська тривалий час мешкає у Франції, там у неї є власна кулінарна школа. У перші тижні повномасштабної війни Ніка прихистила у своєму домі українську співачку Олю Полякову разом з її дітьми. Тоді ж жінки дали спільне інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

[ + – ] Інтерв'ю Ніки Білоцерківської Ксенії Собчак

Раніше у СК РФ зазначали, що блогерка публікувала в соцмережах повідомлення, які містили "відомо неправдиві відомості про використання Збройних сил Російської Федерації для знищення міст і цивільного населення України, у тому числі дітей, у ході проведення спеціальної воєнної операції". На що Білоцерківська процитувала статтю Конституцію РФ про свободу слова та право вільно висловлювати свої думки.

Нагадаємо, Ніку Білоцерківську оголосили в розшук у Росії.

До цього Вероніка Білоцерківська відкрито підтримала Україну, за що їй теж оголосили підозру та завели кримінальну справу.