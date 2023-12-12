Оля Полякова показалась с мужем в загородном доме (фото)

Артистка и ее избранник ныряли в ледяную воду.

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44-летняя украинская певица Оля Полякова показала редкие кадры своего мужа Вадима Буряковского, 60. Видео из загородного дома артистка делится в Instagram.

Звезда сцены на фоне заснеженной улицы рассказывала подписчикам о рецепте новогоднего плова, который раскроет позже. В один момент в кадр попал муж Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский. Он держал в руках чашку с напитком и спросил разрешения пройти.

Оля Полякова с мужем Фото: Instagram polyakovamusic Муж Оли Поляковой Фото: Instagram polyakovamusic

Впоследствии знаменитость показала, как ее возлюбленный закаляется в декабре. На видео видно, как муж Поляковой полностью с головой погружается в ледяную воду.

"Морж Семенович", — написала певица.

Ранее звезда сцены рассказывала, что ее возлюбленный является сторонником здорового образа жизни. Сама Полякова также впоследствии окунулась в воду, когда стемнело.

Муж Оли Поляковой Фото: Instagram polyakovamusic Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Отметим, что пара состоит в браке с 2004 года. Вадим и Ольга воспитывают двух общих дочерей — Марию и Алису. Сейчас девушки из-за большой войны в Украине живут и учатся в Великобритании. Там также находится мама певицы.

Дочери Оли Поляковой

Напомним, Оле Поляковой стало плохо на отдыхе на Занзибаре.

Также Фокус писал о ярких образах Оли Поляковой на ее концерте в Киеве.