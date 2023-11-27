Оле Поляковой стало плохо на отдыхе со старшей дочерью в Занзибаре

Полякова призналась, что пришлось воспользоваться аптечкой, которую она прихватила с собой из Украины

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44-летняя украинская певица Оля Полякова рассказала об ухудшении самочувствия на отдыхе на острове Занзибар (Танзания). Подробности Оля Полякова рассказала в Stories инстаграма.

Известно, что на днях она улетела на отдых со своей старшей дочерью Марией.

Певица призналась, что отдых был не запланированным. Она была на выступлении в Хмельницком, как решила ехать в Кишенев. Оттуда самолетом они и добрались с дочкой на остров.

Звезда призналась, что ее никто не предупредил, что сейчас на острове сезон дождей. Однако если бы и сказали, она бы все равно прилетела бы.

Полякова рассказала поклонникам, что там, где они живут с дочкой очень хорошая кухня. Кормят крабами и лобстерами.

Оля Полякова пожаловалась на плохое самочувствие на отдыхе Фото: Инстаграм polyakovamusic

Певица также сравнила Занзибар и Мальдивы, призналась, что океан полностью похож, но нет приватности.

Полякова также уточнила, что отдых с дочкой продлится шесть дней.

"Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла", — пошутила певица.

Уже на следующий день Полякова рассказала, что планируют с дочкой сходить на массаж, на плавание и поехать к черепахам. Однако уже потом звезда рассказала поклонникам, что у нее резко начала болеть голова, так сильно, что она даже не могла открыть глаза.

Певице стало очень плохо, из-за чего она была вынуждена колоть лекарства. Через несколько часов ей стало лучше.

Напомним, Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь.